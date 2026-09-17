1-2. Una mala primera parte condena a la Real

En el minuto 11, un balón filtrado hacia Adrien Truffert lo aprovechó el lateral para enviar un centro a Justin Kluivert, quien definió a placer. Aunque en primera instancia el colegiado anuló el tanto por fuera de juego del atacante neerlandés, la revisión del VAR confirmó la validez de la jugada.

En el minuto 20, el Bournemouth amplió la ventaja tras una imprecisión en la salida de balón de Héctor Fort. Alex Scott recogió el esférico en la frontal del área y ejecutó un centro medido que remató de cabeza Rayan para poner el 0-2.

Apenas dos minutos más tarde, el conjunto visitante rozó el tercero con un cabezazo de Evanilson a un poste a la salida de una falta botada por Marcus Tavernier.

En la segunda mitad, la Real Sociedad reaccionó tras su mala primera parte. Beñat Turrientes avisó primero con un potente disparo lejano ajustado a la cepa de un poste que repelió Petrovic con una gran estirada.

En la siguiente acción, en el minuto 58, el equipo txuri-urdin recortó distancias cuando un centro con rosca de Sergio Gómez desde el vértice derecho del área se envenenó hasta colarse en la portería del conjunto inglés.

Los de Matarazzo mantuvieron la dinámica ascendente y Gonçalo Guedes realizó una gran acción individual por la banda. Tras un par de recortes, su potente disparo al primer palo lo repelió Petrovic para evitar el tanto del empate.

En el minuto 73, el propio Guedes dispuso de una ocasión clarísima en un mano a mano ante Petrovic tras un notable pase en profundidad de Sergio Gómez. Sin embargo, el atacante portugués demoró el remate al buscar acomodarse el esférico, lo que permitió la llegada de la zaga visitante, y retrasó el balón hacia Mikel Oyarzabal, cuyo intento de vaselina se marchó fuera.

En el minuto 83, Sergio Gómez alcanzó la línea de fondo por el costado izquierdo para poner un centro tenso que Óskarsson no acertó a empujar en boca de gol. El ariete islandés volvió a rozar la igualada poco después con un remate ajustado, tras un buen pase filtrado de Zakharyan, que volvió a despejar el guardameta serbio.

En el tiempo añadido, Óskarsson gozó de su tercera oportunidad clara tras una serie de rechaces dentro del área, pero su disparo final se topó nuevamente con una intervención determinante de Petrovic que selló el triunfo visitante.

1 - Real Sociedad: Marrero; Fort (Guedes, min. 46), Jon Martín, Sarr, Beitia, Sergio Gómez; Yangel Herrera (Zakharyan, min. 83), Turrientes (Turrientes, min. 58); Barrene (Take Kubo, min. 83), Oyarzabal (Sucic, min. 73) y Óskarsson.

2 – Bournemouth: Petrovic; Adam Smith (Diakité, min. 62), António Silva, Hill, Truffert; Scott, Adams (Christe, min. 62); Kluivert (Brooks, min. 83), Rayan (Doak, min. 71), Tavernier; y Evanilson (Álvaro Rodríguez, min. 71).

Goles: 0-1, min. 11: Kluivert. 0-2, min. 20: Rayan. 1-2, min. 58: Sergio Gómez.

Árbitro: Paweł Raczkowski (POL). Amonestó a los locales Turrientes (min. 24) y Barrene (min. 33), y a los visitantes Kluivert (min. 43), Truffert (min. 52) y Diakité (min. 69).

Incidencias: partido correspondiente a la primera jornada de la Liga Europea disputado en Anoeta ante 30.020 espectadores. EFE.