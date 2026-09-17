Alexander Medina y la casualidad: jugó ante Estudiantes en su última semifinal, la de 2009

En aquella ocasión, el equipo rojiblanco, que había conquistado tres títulos consecutivos del máximo torneo de clubes en Sudamérica (1968, 1969 y 1970) y que, a la postre, sumaría el cuarto en esa edición, se enfrentó en la penúltima ronda con el Nacional uruguayo -también tricampeón de la Libertadores (1971, 1980 y 1988)-. En ese equipo militaba el entonces jugador 'Cacique' Medina.

El delantero de Salto (noroeste de Uruguay) retornaba a su país de un periplo por el fútbol español que le llevó al Cádiz y al Racing de Ferrol y afrontaba su segunda etapa (2008-2009) en el Tricolor después de conquistar el Campeonato Uruguayo con el Liverpool y fichar en la 2004-2005 por los 'bolsos'.

En esa campaña 2008-2009, además de sumar su segundo Campeonato Uruguayo -esta vez con la camiseta del Nacional-, alcanzó las semifinales de la Libertadores, en las que, no obstante, su equipo cayó ante el 'Pincha': 1-0 en la ida para los argentinos; 1-2 en la vuelta para los uruguayos.

Precisamente el único gol 'bolso' de toda la eliminatoria fue obra suya y llegó a suponer el empate a 1 en el encuentro de vuelta, ya que al gol de Mauro Boselli, en el minuto 52, respondió él en el 76. No obstante, el 'Matador' volvió a repetir en el 90 y sentenció el 3-1 en el global de la semifinal.

Medina, que como futbolista continuó carrera en el Arsenal argentino, el Unión Española chileno y los uruguayos River Plate, Nacional (por tercera vez en sus filas y tercer Campeonato Uruguayo para su palmarés individual) y Fénix, colgó las botas en 2015.

Y, tres años después, comenzó su carrera de entrenador. ¿Dónde? Como no podía ser de otra forma, en el uruguayo Nacional, con el que se proclamó ganador de los torneos Apertura e Intermedio.

El Estudiantes de La Plata es el sexto equipo de Medina, de 48 años, como entrenador, tercero de Argentina, después de Talleres de Córdoba -al que llevó al título de la Supercopa Internacional y con el que vivió dos etapas- y de Vélez Sarsfield.

Además, dirigió al Internacional brasileño y al Granada, aunque en el equipo español sólo resistió 14 partidos en la campaña 2023-2024, pues fue destituido tras sumar sólo una victoria.

En febrero de 2026 fue nombrado técnico del 'Pincha' en relevo de un histórico de la entidad como Eduardo Domínguez, ganador de cinco títulos con los rojiblancos y que actualmente dirige al Atletico Mineiro brasileño, que acaba de eliminar al Santos de Neymar Jr. y se ha plantado en semis de la Copa Sudamericana.

Sin duda, el conseguido anoche frente al Corinthians (0-1) en el partido de vuelta de la Libertadores -la ida había terminado 1-1- fue el triunfo más importante en los encuentros dirigidos hasta el momento por Medina con el conjunto platense.

"Cruzamos el Rubicón, como dijo el gran Alejandro Sabella. Este club tiene una mística y una energía muy diferente al resto. Se viven estos partidos de una manera especial. Se viven noches mágicas dentro de la institución", afirmó tras la clasificación para las séptimas semis de la Libertadores del Estudiantes, citando al técnico que en 2009 llevó al 'Pincha' a su cuarto título en el máximo torneo continental.

Pese a que su marcha en el torneo doméstico es discreta -por ahora es octavo en la Tabla Anual, que le permitiría disputar la Sudamericana en 2027-, el Estudiantes está en cuartos de la Copa Argentina -en la que debe medirse al Platense de Martín Palermo- y en l Libertadores acumula cuatro triunfos y cinco empates en los 10 partidos jugados -sólo cayó por 1-0 con el Flamengo-.

A la espera de su rival en semis, que saldrá del choque entre el uruguayo Montevideo City Torque y el peruano Cienciano, no teme a una hipotética final frente al vigente campeón: "Hicimos buenos partidos (contra Flamengo), muy parejos. Conozco las características del rival", advierte Medina, que busca hacer historia en esta decimonovena participación del 'Pincha' en la Libertadores.