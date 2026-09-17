Beñat San José: "Sería un orgullo que Camello fuese a la selección, se lo merece"

El Rayo, con siete puntos, visita El Sadar para medirse a Osasuna, que tiene los mismos puntos tras sumar dos victorias, un empate y tres derrotas en las seis primeras jornadas de Liga.

"Es un partido que va a mostrar si en este tramo podemos dar un paso hacia delante o no. El Sadar es un campo muy difícil y Osasuna es un grandísimo club. Nosotros vamos a dar mucha pelea porque s un escenario que nos puede invitar a ello o no, porque el fútbol es fútbol", dijo Beñat, en conferencia de prensa.

"Lo que está claro es que ganar es un aliciente. Estamos haciendo las cosas bastante bien pero que tenemos que mejorar en la constancia de las cosas buenas y en ciertos detalles que nos han costado goles. En el caso de Osasuna miramos los puntos débiles y los fuertes. Hay que tener mucho cuidado con ellos, tienen muy buen pie, un ataque bastante vertical y gente en el área muy virtuosa. Es un equipo sólido y hay que trabajar mucho tácticamente y físicamente", confesó.

Una de las bazas del Rayo para tratar de ganar a Osasuna es Sergio Camello, que lleva seis goles en seis partidos en este inicio de temporada y su nombre ha empezado a sonar para acudir a la selección.

"Parece que está entre los candidatos. Ojalá que vaya, nosotros encantados. Sería un orgullo. En España hay 'nueves' muy buenos pero creo que Sergio Camello se lo merece", opinó.

Otro de los nombres propios del Rayo es el mediapunta Jorge de Frutos, que la pasada temporada marcó doce goles y esta campaña aún no se ha estrenado a nivel realizador.

"Le veo bien. La buena noticia es que, aun dando ese buen nivel, todavía tiene más. Es un jugador que personalmente me encanta. Representa ese fútbol total y yo incluso le veo de nueve también. Puede jugar en las tres posiciones. Más en la de '10' que en la de 'nueve'", señaló.

Para el próximo partido como local, previsto para el sábado 10 de octubre frente al Athletic Club de Bilbao, lo más probable es que el Rayo pueda volver a jugar en su estadio de Vallecas, lo que supondría volver a tener el apoyo de su afición en las gradas.

"No creo que se pierda la cercanía con la afición. Otra cosa es que muestren su opinión y se manifiesten porque tienen derecho y nos parece lícito, razonable y lógico. Tienen mucho amor por el equipo y sus jugadores. Yo no soy la persona que pueda decirte esto pero lo poco que he sentido, con los aficionados en el barrio, es de las aficiones que más he sentido que te hacen sentir, valga la redundancia, ese sentido de pertenencia. Es clave para dar un plus cuando compites. Esta afición te inyecta esto", concluyó.