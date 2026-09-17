Duelo de plenos en Roma y el clásico francés, la jornada en 5 focos

Con el liderato a la vista y el Oktoberfest

Coincidente con la puesta en escena de la Oktoberfest, fiesta de la cerveza alemana, el Bayern, con una camiseta conmemorativa específica, rompedora en esta ocasión, recibe al Union Berlín en el primer encuentro de la cuarta jornada de la Bundesliga en la que pretende encontrar la regularidad y dar alcance a los líderes de la competición.

El cuadro de Vincent Kompani, que ganó al Stuttgart y Elversberg pero que empató ante el Schalke en la segunda fecha, está a dos puntos del Friburgo y el Borussia Dortmund, los únicos con pleno de victorias que el sábado jugarán, respectivamente, ante el Eintracht y el Stuttgart.

El Union Berlín todavía no ha ganado en lo que va de temporada. Jamás ha ganado al Bayern que en los duelos directos acumula nueve partidos ganados y cinco empatados.

El máximo goleador ante el menos goleado

Inesperadamente el Brighton transita por la Premier como el conjunto más goleador en lo que va de temporada. Tras cuatro jornadas completadas el cuadro del alemán Fabian Hurzeler ha anotado trece tantos: cuatro al Aston Villa, tres al Chelsea ante el que perdió (4-3), uno al Leeds (1-1) y cinco en el último al Coventry.

Pone a prueba en el Amex Stadium el Brighton la autoridad del Arsenal, campeón y líder junto al Manchester City al que solo le han marcado un gol. Cuenta sus partidos por victorias, cuatro. Frente al Coventry (3-0), Aston Villa (0-1), Chelsea (2-1) y Sunderland (0-2). Con David Raya bajo palos el conjunto de Mikel Arteta se encuentra en lo alto de la tabla y afronta un compromiso ante un rival con el que no ha perdido ninguno de sus últimos siete partidos.

El Roma y el Inter, los dos primeros clasificados de la Serie A, los únicos con todos los partidos ganados, cuatro, se dan cita en el Olímpico. El cuadro romano, que cerró la temporada pasada con cinco triunfos seguidos en liga, mantiene la dinámica y lleva otros cuatro en este arranque. Su racha más larga son once. Ha pasado por encima del Fiorentina, Lecce, Atalanta y Torino. Solo ha encajado un gol y lleva doce anotados.

Precisamente, sólo el Inter, vigente campeón y también con pleno, lleva más tantos anotados, trece, aunque ha encajado seis. El cuadro de Cristian Chivu, que solo salió malparado del Bernabeu en Liga de Campeones, ha ganado al Monza, Cagliari, Nápoles y Udinese. Ahora amenaza al Roma.

El Roma-Inter es el partido de la Serie A que más goles tiene de media, casi tres por partido. En los duelos directos, el Inter ha sacado adelante dieciséis de dieciocho partidos con diez triunfos y seis empates.

El Clásico francés. Duelo de necesitados

El clásico francés reúne a dos gigantes del fútbol francés que no han iniciado el curso de la mejor manera. El París Saint Germain, campeón, logró su primera victoria de la temporada el pasado fin de semana, ante el Brest, al que llegó después de dos empates, contra el Rennes y el Lille, que tenía con una desventaja de dos goles, y perdió frente el Mónaco.

Es séptimo el cuadro de Luis Enrique que visita el Velodrome ante un adversario sin margen de error, con tres derrotas consecutivas y cerca de la zona de descenso. El cuadro de Bruno Genesio, que abrió el torneo con un 4-0 rotundo ante el Estrasburgo, después se estrelló en Mónaco, ante el Paris FC y el Rennes. Sólo tres de doce puntos posibles.

Los cara a cara recientes favorecen estadísticamente al campeón que solo ha perdido uno de los once enfrentamientos en Ligue 1. La derrota, sin embargo, fue en la temporada pasada, en el Velodrome. El Marsella ganó 1-0. Pero en la segunda vuelta, en el Parque de los Príncipes, el PSG goleó (5-0) a su rival.

Con menos brillantes y peores resultados de los esperados Andoni Iraola, actual entrenador del Liverpool, vuelve al estadio Vitality de Bournemouth donde fue una auténtica sensación como preparador de Inglaterra. Tres temporadas en este club y el salto a Anfield, donde acaba de arrancar.

Sin embargo, tras batir récords de puntuación históricos con los cherries y tras clasificarle para Europa, emprendió esta aventura en Liverpool donde no termina de arrancar. Tres empates, contra Newcastle, Nottingham Forest y Fulham y un solo triunfo, ante el Ipswich, tienen a los reds en el octavo puesto. El Bournemouth, ahora dirigido por Marco Rose, no ha ganado. Perdió el primero, contra el Manchester City y después no pasó de la igualada contra Everton, Newcastle y Brentford.

A lo largo de la historia se han enfrentado en dieciocho ocasiones en la Premier. El Liverpool ha ganado catorce y ha empatado uno. Sólo ha perdido tres veces, entre ellas la más reciente, la de la temporada pasada, en enero de 2026.