El América busca ante Atlas alargar su paso perfecto en la fecha 8 del Apertura femenino

Las Águilas se han mostrado intratables en lo que va de la competencia con siete triunfos consecutivos que las tienen en la cima del grupo 2, y del torneo en general, con 21 puntos.

El equipo azulcrema presume la mejor ofensiva, ya que suma 35 goles, y la defensiva menos goleada con apenas cinco tantos recibidos.

Estas credenciales lo colocan como claro favorito para superar al Atlas, quinto del mismo sector, con ocho unidades, conjunto que será visitante el próximo domingo.

El mismo día, el Pachuca, en el que se desempeña la seleccionada nacional Charlyn Corral, visitará al San Luis, partido en el que intentará resarcirse de la derrota que la semana anterior sufrió en casa ante el León.

En otro partido, los Pumas UNAM, con el que juega la española Andrea Pereira, chocarán con el Puebla.

La octava jornada arrancará el viernes con el duelo en el que el Monterrey, de la colombiana Marcela Restrepo, jugará contra el Necaxa.

El sábado, el Guadalajara, que entrena el español Antonio Contreras se meterá a la cancha del Tijuana.

La actividad de la fecha ocho concluirá el lunes con tres partidos.

El Toluca recibirá a los Tigres UANL, el León contenderá con Juárez FC y el Cruz Azul visitará al Santos Laguna.

Partidos de la octava jornada del Apertura femenino del fútbol mexicano:

Domingo 20.09: Pumas UNAM-Puebla, América-Atlas, San Luis-Pachuca.

Lunes 21.09: Atlante-Querétaro, León-Juárez FC, Toluca-Tigres UANL, Santos Laguna-Cruz Azul.