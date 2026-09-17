El Valencia vuelve al trabajo sin Rioja, Guido, Gayà y Danjuma bajo la mirada de Braulio

El técnico interino Óscar Sánchez, que también dirigirá al equipo este domingo ante la Real Sociedad mientras Braulio busca al nuevo entrenador tras la destitución de Carlos Corberán, comenzó a preparar dicho duelo en una sesión en la que estuvo acompañado durante una parte por el director deportivo.

Luis Rioja, que tuvo que abandonar el terreno de juego por la lesión que arrastra en el pie nada más marcar el gol de la victoria en el encuentro ante el Alavés, no estuvo junto a sus compañeros y se perderá el partido contra la Real Sociedad, según fuentes oficiales del club.

Guido Rodríguez tampoco trabajó con sus compañeros después de recibir un pisotón en un dedo del pie durante el encuentro de Mendizorroza y tampoco lo hicieron José Luis Gayà y Arnaut Danjuma por “gestión de esfuerzos”.