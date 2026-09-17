Hirving Lozano y Germán Berterame, novedades en primera lista de Rafa Márquez con México

Ante las ausencias por lesión de los referentes ofensivos que participaron en el pasado Mundial, Raúl Jiménez, del Wolverhampton inglés, y Julián Quiñones, nominado al Balón de Oro 2026, Márquez optó por el regreso de Lozano y Berterame, quienes tendrán oportunidad de llenarle el ojo en este inicio del proceso.

En la lista de 30 convocados conocida este jueves también estan ausentes los mundialistas Edson Álvarez, jugador del West Ham, quien no ha tenido actividad en la Premier League, y el veterano Guillermo Ochoa, quien se retiró al final de la pasada edición de la Copa del Mundo.

Además de Lozano y Berterame llaman la atención en la convocatoria los mundialistas Álvaro Fidalgo, español naturalizado mexicano; Gilberto Mora, la juvenil joya del Tri, y Obed Vargas, jugador del Atlético de Madrid.

Chivas del Guadalajara es el equipo que más aporta a la selección, con seis jugadores: José Rangel, Roberto Alvarado, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval.

Márquez se presentará en el banquillo de la selección mexicana el próximo 26 de septiembre en el partido amistoso contra Colombia que se realizará en el M&T Bank Stadium de Baltimore, Maryland.

Su siguiente presentación será el día 29 ante la selección de Perú en el Sports Illustrated Stadium de Harrison, Nueva Jersey.

La actividad continuará el 3 de octubre en el State Farm Stadium de Glendale, Arizona, donde se medirá a la selección local que es dirigida por el argentino Mauricio Pochetino.

Esta gira por territorio estadounidense concluirá el 6 de octubre, cuando contienda contra Chile en Los Angeles Memorial Coliseum, en California.

- Convocatoria de la selección mexicana:

. Guardametas: Alex Padilla (Athletic Club), Raúl Rangel (Guadalajara) y Óscar García (León).

. Defensas: Johan Vásquez (Genoa), César Montes (Lokomotiv), Víctor Guzmán (Monterrey), Israel Reyes (América), Everardo López (Toluca), Jorge Sánchez (Atlas), Jesús Gallardo (Toluca), Mateo Chávez (AZ Alkmaar) y Diego Campillo (Guadalajara)

. Centrocampistas: Erik Lira (Cruz Azul), Luis Chávez (Dinamo Moscú), Obed Vargas (Atlético de Madrid), Jeremy Márquez (Cruz Azul), Orbelín Pineda (Monterrey), Álvaro Fidalgo (Real Betis), Alan Cervantes (América), Denzell García (Juárez FC), Gilberto Mora (Tijuana), Luis Romo (Guadalajara).

. Delanteros: Roberto Alvarado (Guadalajara), Hirving Lozano (LA Galaxy), Santiago Giménez (Porto), Armando González (Olympiacos), Germán Berterame (Inter Miami), Hugo Camberos y Santiago Sandoval (Guadalajara) e Isaías Violante (América).