Isi Palazón se incorpora al grupo tras casi un mes lesionado

El futbolista murciano se retiró lesionado a los 16 minutos del partido del pasado 20 de agosto frente al Alavés, tras una jugada en la que chocó en un lanzamiento con el argentino Lucas Boyé. Desde entonces, Isi ha estado lesionado y se ha perdido los partidos contra Barcelona, Racing de Santander, Real Madrid y Espanyol y el inminente frente a Osasuna.

“Ahora mismo no puedo dar una fecha de reaparición pero es verdad que se está incorporando poco a poco al grupo y eso es muy buena noticia. Es un jugador con una tremenda pasión por el fútbol y quiere estar ahí y ayudar al equipo. Esas ganas hacen que todos nos ilusionemos”, dijo Beñat San José, en conferencia de prensa.

El parón de selecciones de tres semanas beneficia a Isi Palazón, que va a tener bastantes entrenamientos por delante con el grupo para recuperar el ritmo de trabajo de sus compañeros hasta el partido frente al Athletic Club de Bilbao del sábado 10 de octubre.