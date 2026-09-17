La revelación Madrid CFF y el derbi vasco marcan una jornada que abre el líder en Vitoria

El cuadro madrileño podía presentarse como una incógnita en el arranque del curso. Las numerosas altas y bajas en la plantilla y la llegada al banquillo del experimentado José Luis Sánchez Vera abrían un periodo de dudas que, sin embargo, el equipo ha despejado a base de resultados.

Entre las notas más positivas destaca la centrocampista danesa Emilie Holt, de apenas 19 años y autora de dos goles, entre ellos el que dio el triunfo ante el Sevilla (1-0) en la última jornada. El Madrid CFF buscará prolongar este sábado (14.00 GMT) su estado de gracia ante un Espanyol que todavía no conoce la victoria.

El otro equipo que cuenta sus partidos por victorias es precisamente el Barcelona, líder y gran favorito a conquistar su octava Liga consecutiva, que será el encargado de abrir la jornada este viernes (18.00 GMT) en el estadio de Mendizorroza ante un Alavés Gloriosas que se ha destapado con dos triunfos en las tres primeras jornadas.

El conjunto azulgrana afronta de nuevo el encuentro con la defensa en cuadro, sin Irene Paredes, Renee Van Asten y Laia Aleixandri, que continúa recuperándose de una grave lesión de rodilla. A ellas se suma Aïcha Cámara, con la selección española en el Mundial sub-20.

El sábado (10.00 GMT) se medirán dos equipos que llegan en momentos de forma y confianza totalmente opuestos. El Badalona Women viene de exhibir su pólvora ofensiva en la goleada ante el Eibar (1-4), mientras que la Real Sociedad continúa sin encontrar la salida a la situación que atraviesa desde la inesperada marcha de su anterior entrenador, Arturo Ruiz, con la temporada ya comenzada.

Una de las derrotas del conjunto 'txuri-urdin', en su estreno liguero, llegó precisamente ante el Logroño United, que viene de sumar frente al Valencia su primera victoria como local y que ahora afrontará una exigente visita al Atlético de Madrid (16.00 GMT).

El cuadro rojiblanco necesita los tres puntos para no perder terreno en la zona alta y afrontará el encuentro con la baja de la portera Lola Gallardo, que sufre una lesión muscular en el muslo izquierdo. Como contrapunto, el equipo madrileño recupera a la brasileña Gio Garbelini, una vez cumplida la sanción que arrastraba desde la primera jornada.

Tampoco puede permitirse otro tropiezo el Real Madrid, que recibe el sábado (18.30 GMT) al Valencia. El conjunto blanco ya dejó escapar dos puntos ante el Eibar hace dos jornadas y buscará recuperar el ritmo en casa, en un encuentro que también supondrá el regreso tras sanción de su fichaje estrella, Felicia Schröder.

El domingo llegará el turno de dos partidos a las 10.00 GMT. En horario peninsular, el Costa Adeje Tenerife recibirá al Sevilla en busca de su primera victoria del curso. El conjunto tinerfeño, que la pasada temporada terminó cuarto, no ha comenzado como esperaba, mientras que el Sevilla llega después de encadenar dos derrotas tras su victoria en la jornada inaugural.

A la misma hora, el fútbol se trasladará a Granada, donde dos equipos necesitados buscarán una victoria que les permita cambiar el rumbo. El conjunto nazarí, que todavía no termina de encontrar la fórmula con Adrián Martín en el banquillo, recibirá a un Deportivo Abanca que necesita empezar a traducir sus buenas sensaciones en resultados.

El cierre de la cuarta jornada llegará a las 16.00 GMT con el derbi vasco entre el Eibar y el Athletic Club. El conjunto armero tratará de dejar atrás la contundente derrota ante el Badalona y cambiar una dinámica adversa frente a un Athletic que permanece invicto en este inicio de campeonato.