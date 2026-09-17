Fútbol Internacional
17 de septiembre de 2026 a la - 09:25

Óscar Sánchez dirigirá al Valencia ante la Real mientras Braulio cierra el nuevo técnico

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Valencia, 17 sep (EFE).- El entrenador Óscar Sánchez dirigirá al Valencia en el encuentro de este domingo ante la Real Sociedad en Mestalla después de que el técnico del filial asumiera de forma interina el banquillo del primer equipo en el partido contra el Alavés en el que el Valencia sumó la primera victoria (0-1) del curso tras la destitución de Carlos Corberán.

Por EFE
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La continuidad del entrenador murciano se produce mientras el nuevo director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, continúa con las negociaciones para cerrar la llegada de un nuevo técnico para hacerse cargo del equipo, según fuentes oficiales del club.

Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar figuraban entre las primeras opciones de Braulio Vázquez, pero ante la negativa de ambos también valora otros candidatos como Javier Aguirre, según ha podido saber EFE.

El equipo, que antes de la victoria ante el Alavés solo había conseguido un punto en las cinco primeras jornadas y era colista, salió del descenso de manera provisional con su victoria en Mendizorroza. Tras el partido contra la Real Sociedad, el Valencia aprovechará el parón internacional de tres semanas como ‘pretemporada’ para el nuevo técnico.