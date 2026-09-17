Óscar Sánchez dirigirá al Valencia ante la Real mientras Braulio cierra el nuevo técnico

La continuidad del entrenador murciano se produce mientras el nuevo director deportivo del Valencia, Braulio Vázquez, continúa con las negociaciones para cerrar la llegada de un nuevo técnico para hacerse cargo del equipo, según fuentes oficiales del club.

Ernesto Valverde y José Luis Mendilibar figuraban entre las primeras opciones de Braulio Vázquez, pero ante la negativa de ambos también valora otros candidatos como Javier Aguirre, según ha podido saber EFE.

El equipo, que antes de la victoria ante el Alavés solo había conseguido un punto en las cinco primeras jornadas y era colista, salió del descenso de manera provisional con su victoria en Mendizorroza. Tras el partido contra la Real Sociedad, el Valencia aprovechará el parón internacional de tres semanas como ‘pretemporada’ para el nuevo técnico.