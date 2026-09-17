Panamá encara viaje a Asia con una selección más joven en su apuesta para el Mundial 2030

“Queremos hacer el cambio generacional, pero también queremos competir, queremos dar una buena imagen”, indicó el entrenador hispano-danés en una conferencia de prensa.

En esta primera convocatoria, las seis novedades que podrían hacer su debut con la selección absoluta son Marcos de León, Joseph Jones, Jair Modelo, Daivis Murillo, Josué Vergara y Mijahir Jiménez.

A ellos se suman los regresos de Eddie Roberts, Eduardo Anderson, Martín Krug y Giovany Herbert.

Christiansen también mantuvo una base de jugadores que participaron en el Mundial de 2026, con 14 futbolistas incluidos en la convocatoria: José Fajardo, Amir Murillo, Christian Martínez, Tomás Rodríguez, Andrés Andrade, Orlando Mosquera, Adalberto Carrasquilla, Jiovany Ramos, César Blackman, José Córdoba, José Luis Rodríguez, Jorge Gutiérrez, Carlos Harvey y Azarías Londoño.

La lista de veintisiete la completan Omar Valencia, Víctor Griffith y Rafael Mosquera.

“En esta convocatoria he hecho un llamado a diez jugadores que hemos visto poco o nada. Eso es una muestra de que estos partidos tienen que servir para verles y darles la oportunidad”, señaló el técnico, que apostó por un equilibrio entre la incorporación de nuevos futbolistas y la continuidad de jugadores con experiencia internacional.

La gira por Asia comenzará el próximo 25 de septiembre con un partido frente a India y continuará el 1 de octubre ante Nueva Zelanda para cerrar el 5 de octubre contra Japón o Ecuador. La ronda de enfrentamientos constituye, además, el primer reto de Christiansen tras su reciente renovación hasta el próximo mundial.

Sobre el duelo de apertura ante India, Christiansen señaló que "va a ser un partido muy bueno en el sentido de que hay más posibilidades de ver a más jugadores”, antes de medirse a rivales de mayor exigencia como Nueva Zelanda, Japón o Ecuador.

Christiansen dejó claro que, pese al inicio del relevo generacional, el objetivo competitivo de Panamá se mantiene en el horizonte, la clasificación para el Mundial de 2030: “Queremos competir siempre, queremos hacerlo lo mejor en cada torneo, pero el objetivo siempre sigue siendo la clasificación para el Mundial".

La Federación Panameña de Fútbol (FPF) adelantó que los jugadores del plano local -Marcos de León y Daivis Murillo-, junto con el cuerpo técnico y el personal de apoyo, viajarán este sábado, con escala en Ámsterdam, antes de continuar rumbo a India.

Los jugadores que militan en clubes fuera de Panamá se incorporarán después de cumplir sus respectivos compromisos con sus equipos y viajarán directamente desde sus países para sumarse a la concentración en Bangalore.