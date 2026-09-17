Un Guadalajara con buen paso visita al América en el torneo Apertura mexicano

Las Chivas arriban motivadas al partido de este sábado en el Estadio Azteca, luego de que la jornada anterior golearon por 3-0 a los Pumas UNAM en una racha de siete juegos sin derrota.

Del otro lado, las Águilas llegan con la confianza tocada luego de que la semana pasada el campeón Cruz Azul les venció por 4-3, resultado con el que les quitó el invicto y les impidió seguir en el liderato de la competencia.

El Guadalajara basa su condición en el buen momento de sus jóvenes, entre los que se destacan Bryan González, Santiago Sandoval y el experimentado Roberto Alvarado, mundialista en este 2026, que bajo la batuta de Milito presumen ser uno de los equipos más dinámicos del certamen.

Almada intentará contrarrestar a las Chivas con sus refuerzos recién llegados, entre los que sobresalen el español Carlos Álvarez y el colombiano Miguel Borja en el frente, y el uruguayo Santiago Bueno en la zaga.

El mismo día, también llama la atención la visita del Cruz Azul al Monterrey, que tiene en el banco al argentino Matías Almeyda.

El domingo los reflectores caen sobre el líder Toluca, de Antonio Mohamed, que está obligado a vencer al Santos Laguna, penúltimo de la tabla.

La actividad dominical se completará con la visita del Tijuana al Pachuca, del venezolano Salomón Rondón, y el choque entre Querétaro y León.

La novena jornada arrancará el viernes con el juego entre Puebla y Atlante y el Juárez FC, último de la competencia con cero puntos, jugará contra los Tigres UANL.

Partidos de la novena jornada del Apertura del fútbol mexicano:

Viernes 18.09: Puebla-Atlante, Juárez FC-Tigres UANL.

Sábado 19.09: Atlas-Pumas UNAM, San Luis-Necaxa, Monterrey-Cruz Azul, América-Guadalajara.

Domingo 20.09: Pachuca-Tijuana, Toluca-Santos Laguna, Querétaro-León.