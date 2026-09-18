0-6. El Barcelona vuela hacia la ‘Champions’ con un triplete de Claudia Pina

La medio centro y capitana del Barcelona había soportado siempre una vigilancia extrema hasta entonces y más allá. Un marcaje individual riguroso de Sarah Brasero, que la siguió a todos los lados, incluso sin atender al balón, fuera por donde fuera del juego, como si fuera su sombra sobre el terreno de Mendizorroza hasta que la perdió de vista una vez.

En los niveles de superioridad en los que se mueve el conjunto azulgrana en la Liga F, con la calidad que tiene Patri Guijarro, fue la invitación al 0-1 que probablemente no habría sido tal con otro equipo y otra futbolista. Su control majestuoso, con un simple toque (tan complicado, tan perfecto) bajó el balón y sorteó a una rival a la vez, lo activó todo.

Su pase profundo conectó con Graham, que encaró a la desajustada defensa del Alavés (había salido al contragolpe con un saque en largo de la portera Sofía Fuente y se veía con el balón sobre su área instantes después) e hizo el resto, culminado con un derechazo fuera del alcance de Sofía Fuente. Era el minuto 19. El principio de otro triunfo irrebatible.

Cierto que antes el Alavés plantó cara, incluso presionó, incluso dispuso de una primera ocasión por la velocidad de Brima, tanto como que desde el gol fue un absoluto control del Barcelona, que anotó el 0-2 a la media hora, por medio de Sydney, tras un pase de Carolina que fue medio gol para desbordar a la defensa local, expuesta a la goleada.

No la sufrió en la primera parte por los reflejos de Sofía Fuente, que frustró a la desacertada Ewa Pajor, que falló hasta un gol a portería vacía, y negó otro gol a Torrejón. El cabezazo de la central encontró la respuesta por el aire de la guardameta, la mejor de todo su equipo, que encajó el 0-3 antes del descanso: un derechazo de Carolina, 16 años, desde el borde del área que sobrepasó a la portera local tras un córner. Control y tiro.

Cambiadas Vicky López y Graham al descanso, por Kika y Pina, el segundo tiempo se mantuvo por el mismo camino, con más ocasiones del Barcelona, con el 4-0 de Claudia Pina, que remachó el pase de Ewa Pajor, aunque el principio de todo fue el toque de Kika al primer toque con el que rompió a la defensa blanquiazul. Era todavía el minuto 55.

Clara Serrajordi entró al terreno para su estreno en esta temporada, tras una lesión, ya con el 4-0 a favor del Barcelona, sin suerte todavía para Pajor, que falló otro gol en un remate claro en el centro del área. El 0-5 fue un disparo fenomenal de Claudio Pina en el minuto 74 desde lejísimos por encima de Sofía Fuente, recién atravesado el medio campo. Y aún le dio tiempo al 0-6, de nuevo de la atacante, con un golazo en el 94.

0 – Alavés: Sofía Fuente; Laia Parera (Merche Izal, min. 74), Juliette Vidal, Inés Altamira, Pichi, Hanane; Andrea Gómez, Nayadet Opazo (Carmen, min. 64); Brasero (Laura Navajas, min. 46); Brima y Guallar (Yorladiz Díaz, min. 46).

6 – Barcelona: Gemma Font; Sydney (Brugts, min. 60), Martina Fernández, Torrejón, Lúa Arufe; Vicky López (Pina, min. 46), Patri Guijarro (Clara Serrajordi, min. 60), Carolina Ferrera; Graham (Kika, min. 46), Ewa Pajor (Mayssa Baha, min. 72)y Kerolin.

Goles: 0-1, min. 19: Graham. 0-2, min. 30: Sydney. 0-3, min. 45: Carolina. 0-4, min. 55: Pina. 0-5, min. 74: Pina. 0-6, min. 94: Pina.

Árbitra: Alicia Espinosa Ríos (C. Madrileño). Amonestó con tarjeta amarilla a la visitante Graham (min. 10).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F, disputado en el estadio de Mendizorroza, en Vitoria.