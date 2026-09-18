Calleja: "Tener a Messi supone estar en el foco de todo el mundo"

El nuevo técnico azulgrana reconoce que desde su presentación este jueves ha vivido “dos días frenético" pero dijo que "se respira mucha ilusión tanto en el club como en el entorno y un ambiente con una energía muy positiva" que dijo que deben aprovechar contra el Eibar.

Calleja aseguró que no contempla realizar muchos cambios en el Eldense respecto al último partido. “El equipo mostró en Gijón una gran personalidad. No hay que volverse loco a la hora de cambiar demasiado y aprovechar la inercia que hay”, dijo.

"Uno de los motivos por los que estamos aquí es porque creemos mucho en la plantilla que hay”, afirmó Calleja. El técnico dijo aunque tienen ficha libre y eso deja abierta la opción de reforzar el equipo es algo que no se plantea "ahora mismo".

Calleja señaló que no cree que vayan a tener más presión por la figura de Messi. "La presión es la que nos ponemos nosotros mismos. Sabemos quién está detrás de este proyecto, la exigencia que conlleva y que tener ahí a Messi supone estar en el foco de todo el mundo ya que lo que ha conseguido como jugador, que es algo único, también lo quiere llevar a la gestión”, explicó.

Respecto al Eibar, dijo que es "uno de los mejores equipos de la categoría". "El Eibar lleva muchos años haciendo bien las cosas, dominan bien las áreas, con lo cual tenemos que ser mejores que ellos para ganar”.