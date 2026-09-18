Ceferin y Montagliani piden a confederaciones que apoyen que FIFA reparta 2.100 millones$

En una carta dirigida a los presidentes de Asia, África y CONMEBOL, Ceferin y Montagliani solicitan que respalden su iniciativa tras estimar que la FIFA tiene capacidad de aportar más asociaciones a partir de su propio balance, sin necesidad de vender participaciones en sus competiciones, como planteaba el proyecto FIFA Forward Enterprise («FFE»),

Los presidentes de la UEFA y la CONCACAF estiman que la FIFA cerrará el ciclo 2023-26 con unas reservas de aproximadamente 6.000 millones de dólares, por lo que debería poner a disposición de cada una de sus 211 asociaciones al menos 10 millones$ durante el ciclo 2027-30 para inversiones en infraestructuras y desarrollo del fútbol, lo que supone un total agregado de aproximadamente 2.100 millones$.

Así lo indican en una carta remitida igualmente este viernes al presidente de la FIFA, Gianni Infantino, en la que piden examinar sus reservas financieras para contrastar si era realmente necesaria la propuesta FIFA Forward Enterprise (FFE), luego retirada para aportar más recursos a estas.

"Proponemos que nuestras Confederaciones completen conjuntamente este análisis y acuerden el importe de las reservas de la FIFA que debería liberarse directamente a las Asociaciones, presentando las recomendaciones sobre los desembolsos para su consideración a través del proceso formal de gobernanza de la FIFA en la próxima reunión del Consejo", piden a Infantino.

La carta plantea encargar una revisión independiente que cuente con acceso total a las cifras de la FIFA, que en su opinión "acumula en la actualidad miles de millones de dólares en reservas, que pertenecen al fútbol y existen para servir a este deporte y a sus 211 asociaciones".

"La prudencia no debe impedir un examen riguroso sobre si una parte de esos fondos podría liberarse de manera responsable, en la medida en que dichas reservas superen las necesidades previsibles de la FIFA", concluyen.