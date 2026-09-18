El Barça de los récords, a por el pleno ante un gran Sevilla

Los azulgrana están exhibiendo una contundencia fuera de lo normal. Con seis victorias en el campeonato (28 goles a favor y 6 en contra), más otra goleada más (5-1 ante el Feyenoord en el único partido de la Champions disputado), los azulgranas están a un nivel superior.

Además Flick ha conseguido mantener enchufado a todo el equipo, con continuas rotaciones (cuatro en el último partido) y la continua aparición sorpresa de diferentes jugadores.

En la goleada ante el Racing de Santander (7-2), fueron Karim Adeyemi y Joao Cancelo, en otras ocasiones Xavi Espart, el nuevo propietario del carril izquierdo, y siempre Raphinha, el indiscutible líder goleador del equipo, y Lamine Yamal.

Con estos mimbres, el Barça se ha mostrado a un nivel perfecto. Fuera de casa ha ganado por 0-5 en Elche y en Valencia y por 2-4 ante el Levante, en el único partido que ha despertado dudas hasta ahora, aunque con el 0-3 los catalanes levantaron el pie del acelerador.

La idea de Flick de conseguir distancia en estas primeras semanas de competición le ha salido bien. Con un nuevo preparador físico, su compatriota Benjamin Kugel, un hombre de su absoluta confianza y con el que coincidió en la selección alemana campeona del mundo en 2014.

Ante el Sevilla, en el enfrentamiento número cien en la capital hispalense entre ambos, Hansi Flick no podrá contar con su meta titular (Joan Garcia), que se lesionó levemente ante el Racing de Santander en la rodilla y también es baja para la convocatoria de la Liga de Naciones con la selección.

Así que, después de la dubitativa actuación de Wojciech Szczęsny ante los cántabros, partido en el que cometió un clamoroso error en el segundo tanto del Racing, igual Flick podría plantearse darle una oportunidad al croata Dominik Livakovic, aunque el discurso del alemán siempre es de apoyo absoluto al meta polaco.

En defensa, todo apunta a que Pau Cubarsí y Xavi Espart volverán al once después de que descansaran el pasado miércoles, en una línea en la que Kounde también podría tener su oportunidad.

En la creación Fermín, también ausente ante el Racing, podría sustituir a Olmo, con Rodri y Pedri intocables en la medular. También lo son Lamine Yamal y Raphinha, por lo que la otra plaza disponible la podría ocupar Gordon, en sustitución de Adeyemi.

Enfrente el Sevilla ha iniciado la temporada con unos números que no se le recordaban desde hace varias campañas, con trece puntos de dieciocho posibles, un resurgimiento que pondrá a prueba contra el Barça que se encuentra en modo apisonadora.

Los sevillistas todavía tienen en su retina el mejor partido de la pasada temporada, cuando, aún entrenados por el argentino Matías Almeyda, hace poco menos de un año, el 5 de octubre pasado, venció a los azulgransa por 4-1 en el estadio de Nervión.

Entonces también el Barça llegaba como líder consolidado y el Sevilla con una aceptable racha que después se rompió de raíz, hasta el punto de que Almeyda fue destituido antes de la conclusión de la campaña para que Luis García Plaza lo supliera en el banquillo.

El técnico madrileño trabaja con una plantilla que está muy sujeta a las estrictas condiciones económicas por las que atraviesa el club, pero ha logrado que todos sus jugadores se comprometan con una causa en la que competir y luchar no es negociable.

Para el sábado, a Luis García Plaza le han surgido problemas en forma de lesiones tras el triunfo de este miércoles en Riazor ante el Dépor (0-1), ya que el delantero belga Lucas Stassin estará varias semanas de baja por una lesión muscular en el aductor largo de la pierna derecha y el central canterano Kike Salas hace trabajo específico al sufrir una contusión

De anteriores jornadas se mantiene de baja el extremo suizo Rubén Vargas con un problema de rodilla, aunque en la sesión de este viernes sí se unió al grupo el central senegalés Arouna Sangante, con lo que podía ser una solución ante el posible descanso de Kike Salas.

De hecho el entrenador sevillista, en su comparecencia de prensa, anunció que Sangante está en la lista y para jugar de titular si fuera necesario, mientras que dijo que otro jugador, sin dar el nombre, tendrá el mismo sábado una prueba final, con lo que se intuye que sea el central de Morón de la Frontera.

Sevilla: Odysseas; Juan Iglesias, Castrín, Sangante, Suazo; Fofana, Agoumé; Miguel Sierra, Kochorashvili, Félix Correia; y Robbie Ure.

FC Barcelona: Szczęsny; Eric Garcia, Cubarsí, Christensen, Xavi Espart; Rodri, Pedri, Fermín; Lamine, Raphinha y Gordon.

Estadio: Ramón Sánchez-Pizjuán.