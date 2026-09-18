El Getafe, tres rojas y una sospecha en el club azulón: el rasero no es el mismo

La expulsión de Mario Martín fue la tercera del Getafe en seis jornadas. Antes se marcharon Kiko Femenía, con roja directa ante el Alavés, y Zaid Romero, por doble amonestación frente al Celta. Una roja cada dos partidos de Liga y cuatro en ocho encuentros oficiales si se añade la de Abdel Abqar contra el Partizán.

No todas fueron iguales y es interpretable si son o no errores arbitrales. El Getafe es un equipo intenso y ante el Betis cometió 24 faltas por trece de su rival. Pero la comparación con acciones adversarias ha instalado en el club azulón una duda sobre la uniformidad del criterio.

El primer episodio llegó contra el Alavés en la primera jornada. Femenía entró con la pierna extendida sobre Abde Rebbach, recibió una amarilla y fue expulsado con 0-0 en el minuto 42 después de que el VAR llamara al árbitro Manuel Jesús Orellana Cid. El Getafe, acabaría perdiendo 3-0.

La discusión aumentó por las imágenes borrosas y lejanas mostradas en el monitor. El presidente del Comité Técnico de Árbitros, Fran Soto, evitó valorar la decisión, pero en declaraciones a la Cadena Ser reconoció que "las imágenes se quedaron cortas".

Bordalás protestó por la rapidez de las amonestaciones: "Puedo decir que no nos tratan de la misma manera. Empieza el partido y la primera falta la sancionan con amarilla, la segunda también".

Un mes después, la acción reapareció en La Cartuja. En el minuto 18, Junior Firpo dejó la plancha sobre la pierna de Francho Serrano, que mostró las marcas de los tacos.

El colegiado José María Sánchez Martínez señaló la falta, pero no amonestó al lateral. La tarjeta fue para Bordalás por protestar. El técnico también recordó una entrada anterior de Ángel Ortiz sobre Satriano sin castigo disciplinario. Ortiz sí vio después una amarilla por otra falta sobre el uruguayo.

Las acciones de Femenía y Junior Firpo no fueron idénticas, pero se parecieron lo suficiente para alimentar la queja: una provocó la intervención del VAR y una roja; la otra acabó sin tarjeta y con Bordalás amonestado.

La segunda expulsión del Getafe llegó ante el Celta en la cuarta jornada. El central argentino Zaid Romero vio dos amarillas tras cometer sus dos únicas faltas. Ninguna cortó una ocasión manifiesta ni se produjo cerca del área.

"Es cuanto menos extraño que dejen a un equipo con uno menos por dos faltas sin aparente peligro", lamentó Bordalás, que añadió: "No son acciones agresivas en las que digas que se merecen la expulsión. Es evidente que a nosotros no se nos trata de la misma manera".

Y la tercera roja apareció contra el Betis. Mario Martín, amonestado desde el minuto 53, recibió la segunda amarilla en el 87 tras una disputa con el brasileño Natan. El bético le pisó previamente y el centrocampista soltó después la pierna.

Sánchez Martínez interpretó que Mario Martín derribó a Natan y lo expulsó. Al ser una segunda amarilla, el VAR no podía corregir la decisión. "Mario quita la pierna, va sin maldad. Encoge la pierna, pero tenemos que aprender de esas acciones", señaló Bordalás.

El entrenador azulón también cuestionó la acción que decidió el partido. El VAR validó el gol de Abde tras revisar una posible mano del marroquí y la posición de Isco delante de Soria.

"Ha habido detalles que nos han penalizado, sobre todo el gol porque cuanto menos es extraño. Está Isco delante de David Soria y obviamente no tiene esa visibilidad. La regla dice que cuando se obstaculiza al portero se puede anular", declaró Bordalás.

El Betis mereció ganar y el Getafe no puede explicar la derrota sólo desde el arbitraje. Sin embargo, tres expulsiones en seis jornadas y el diferente castigo de entradas comparables alimentan la discusión abierta por Bordalás desde el inicio del curso.