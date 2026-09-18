El Oporto de Veiga ante el Benfica de Prestianni en el gran clásico de Portugal

Al inicio de la séptima jornada de la Liga lusa, el Oporto lidera la clasificación con 18 puntos tras seis victorias en seis partidos, una racha en la que Veiga ha sido fundamental.

El centrocampista gallego amplió sus estadísticas en la jornada anterior, con una asistencia ante el Casa Pia (1-4), en la que su compatriota Borja Sainz y el mexicano Santiago Giménez contribuyeron con goles.

Las actuaciones del exjugador del Celta de Vigo en lo que va de temporada no han pasado desapercibidas, ya que esta semana ha sido galardonado con el premio al mejor jugador y al mejor centrocampista de la Liga Portugal en agosto.

En el otro lado del clásico estará un Benfica a solo dos puntos de distancia y que se ha mostrado demoledor ante la portería gracias, en parte, al gran momento de forma de Gianluca Prestianni.

En la Liga, el extremo argentino suma dos asistencias y cinco goles, el último de ellos en la victoria de la pasada jornada sobre el Gil Vicente (3-1), con lo que ha encadenado tres rondas consecutivas marcando.

Además, en todas las competiciones, Prestianni lleva ocho tantos, las mejores cifras de su carrera, y su excelente momento en suelo portugués le ha valido ser incluido en la convocatoria de Lionel Scaloni para los próximos partidos de la selección de Argentina.

Antes, el sábado, el Sporting de los españoles Santi Altimira y Iván Fresneda se enfrentará al Arouca tras su empate ante el Famalicão (1-1).

El delantero colombiano Luis Suárez marcó por cuarta jornada consecutiva, pero un gol en propia puerta de Gonçalo Inácio en los últimos minutos le hizo escapar la victoria y dejó a los 'leones' a cuatro puntos del líder.

El Estadio José Alvalade tendrá por delante un duelo entre uruguayos, con los internacionales Maxi Araújo y Rodrigo Zalazar en el bando de los lisboetas e Ignacio de Arruabarrena y Alfonso Trezza en el de un equipo que cuenta en total con cuatro futbolistas 'charrúas' y siete españoles.

El Arouca es sexto tras un buen comienzo de temporada gracias en parte al portero De Arruabarrena, el delantero almeriense Barbero -que suma cuatro goles en seis jornadas- y el extremo francés y ex de la Real Sociedad Naïs Djouahra, líder en asistencias de la competición con cuatro.

Partidos de la séptima jornada de la Liga Portugal:

Estrela da Amadora - Académico de Viseu

Vitória de Guimarães - Moreirense