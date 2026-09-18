Inauguran en un barrio popular de Ecuador una cancha de fútbol renovada por el Chelsea

"El talento puede surgir desde aquí y desde cualquier barrio y llegar a triunfar en las grandes ligas, como lo hizo nuestro 'Niño Moi'", dijo durante la inauguración del campo la alcaldesa encargada de Guayaquil, Tatiana Coronel, en referencia al ecuatoriano Moisés Caicedo, jugador del Chelsea y de la selección.

El evento transcurrió en el Guasmo Norte, un barrio del sur de Guayaquil afectado por la violencia atribuida a las bandas criminales a las que el Gobierno nacional declaró la "guerra" desde 2024.

La transformación incluyó la renovación y pintura integral de la cancha de fútbol y de otro espacio más pequeño en el que se pueden practicar otros deportes como el voleibol, recuperar gradas, intervenir la fachada metálica y adecuar el lugar en general.

Además, en el sitio se pintó un mural con algunos jugadores de Chelsea, entre los que está Caicedo.

Con este proyecto, que forma parte de una campaña global del Chelsea denominada 'Can't Tame Us', el club inglés busca que el fútbol sea más accesible para las nuevas generaciones, por lo que también ha realizado remodelaciones similares en instalaciones deportivas en São Paulo y Río de Janeiro.

De acuerdo a la Municipalidad, el Chelsea asumirá durante un año el mantenimiento de las instalaciones.

Los cambios beneficiarán a unos 60 niños y adolescentes de entre 6 y 17 años que entrenan en escuelas de fútbol la zona, pero también a la comunidad, ya que, según la Alcaldía, se convertirá en un lugar de encuentro de pequeños y adultos.

El director de Deportes de la Alcaldía, Carlos Morán, explicó que el contacto con el club se dio hace un poco más de un mes y medio y, que le dijeron que habían escogido Guayaquil por ser una ciudad donde se realizan proyectos de deporte comunitario y porque es la Capital Americana del Deporte 2026.

"No solo han reconstruido una cancha, es traer esperanza para los niños, para que sigan soñando que pueden llegar a conseguir sus metas en el ámbito deportivo", afirmó.