'Kily' González: A Messi hay que escucharlo siempre

"Las opiniones de esta clase de jugadores, en este caso de Leo, son fundamentales para el club. Creo que quedó demostrado. Desde que llegó se lograron muchísimas cosas", dijo a los medios el técnico de 'Las Garzas' después del entrenamiento.

"Tienes que escucharlo siempre", subrayó.

González, que debutó el miércoles conquistando el título de la Campeones Cup, guarda una estrecha relación con Messi, y él mismo expresó que el apoyo del '10' fue fundamental para su fichaje como nuevo entrenador del Inter Miami.

Ambos coincidieron en la selección argentina cuando un joven Messi daba sus primeros pasos y el exjugador de Zaragoza, Valencia o Rosario Central encaraba la recta final de su carrera.

Dos décadas después, es Messi quien, a sus 39 años, jugará el 6 de octubre contra Benín en Buenos Aires un amistoso que marcará su retirada oficial con la Albiceleste.

"Me encantaría (asistir), pero el resto de chicos que no van a sus selecciones que tienen que trabajar", lamentó González.

El entrenador señaló que "va a ser muy duro" no ver de nuevo a Messi con la camiseta de su selección, pero recordó que el astro argentino ya lo ha dado todo con Argentina y lo importante es que sea feliz.

Messi anunció su retiro el 1 de septiembre en una carta pública en sus redes sociales en la que explicó que tomó la decisión después de la final perdida ante España en el Mundial 2026 en julio pasado y el fallecimiento de su padre, Jorge Messi, en agosto.