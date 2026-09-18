Las Ligas Europeas reiteran su petición de una reforma en la gobernanza de la FIFA

El colectivo de ligas subrayó que las prácticas en torno a la propuesta, luego retirada, de la FIFA para la venta de participaciones en sus competiciones a inversores privados, "plantean serias dudas sobre los procesos de gobernanza y toma de decisiones del organismo" y mantuvo su postura a favor de un cambio.

La reunión permitió hacer una actualización de la reciente decisión de ampliar la denuncia presentada por las ligas ante la Comisión Europea, relativa a las prácticas de la FIFA en la fijación del calendario internacional de partidos y que incluya también el calendario de partidos femeninos.

Las Ligas recordaron que la denuncia plantea que las prácticas de la FIFA "resultan conflictivas y abusivas" y la considera como "una violación directa de la legislación de la competencia de la Unión Europea" y explicaron, en un comunicado, que "continúan los esfuerzos para incentivar a la Comisión Europea a abrir un expediente contra la FIFA".