Fútbol Internacional
18 de septiembre de 2026 a la - 09:50

Las Ligas Europeas reiteran su petición de una reforma en la gobernanza de la FIFA

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Madrid, 18 sep (EFE).- Las Ligas Europeas reiteraron su petición de que haya una reforma significativa en la gobernanza de la FIFA, durante la última reunión de su junta directiva celebrada en Zúrich (Suiza), que reclamó mayor participación y transparencia en la toma de decisiones clave relativas a todos los ámbitos del fútbol.

Por EFE
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El colectivo de ligas subrayó que las prácticas en torno a la propuesta, luego retirada, de la FIFA para la venta de participaciones en sus competiciones a inversores privados, "plantean serias dudas sobre los procesos de gobernanza y toma de decisiones del organismo" y mantuvo su postura a favor de un cambio.

La reunión permitió hacer una actualización de la reciente decisión de ampliar la denuncia presentada por las ligas ante la Comisión Europea, relativa a las prácticas de la FIFA en la fijación del calendario internacional de partidos y que incluya también el calendario de partidos femeninos.

Las Ligas recordaron que la denuncia plantea que las prácticas de la FIFA "resultan conflictivas y abusivas" y la considera como "una violación directa de la legislación de la competencia de la Unión Europea" y explicaron, en un comunicado, que "continúan los esfuerzos para incentivar a la Comisión Europea a abrir un expediente contra la FIFA".