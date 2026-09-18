Mourinho y la duda en el doble pivote ante su primer gran once

Mourinho ha implantado un 4-2-3-1 desde su llegada al Real Madrid para afrontar la segunda etapa en el club. Un esquema con el objetivo de encontrar la mejor sintonía entre sus tres jugadores de ataque. Bellingham, Vinícius y Mbappé.

Los tres serán titulares en el Metropolitano, en situaciones bien diferentes.

Bellingham ha recuperado el brillo perdido durante las dos temporadas anteriores. Ha encontrado libertad en el campo y vuelve a disfrutar. Descansó el inglés de inicio frente al Elche, fue clave la generar la acción del tanto del triunfo y llegará fresco al derbi.

Por su parte, Kylian Mbappé mantiene su tónica goleadora: ocho goles en siete partidos, a lo que suma dos asistencias; especialmente importante la del pasado martes en Elche para servirle a Carlos Espí el gol de la victoria.

No llega con este brillo Vinícius. El brasileño no está en su mejor momento físico y su fútbol lo necesita. Mourinho mantiene su fe ciega en ‘Vini’ y no le sacará del once titular de cara a un partido ante un rival al que ha marcado 12 goles y dado cinco asistencias en los 20 precedentes.

Ni el empuje de Yan Diomande, fichaje más caro de la historia del Real Madrid, le provoca dudas a Mourinho sobre Vinícius… y tampoco sobre Arda Güler. El turco es pieza fundamental para ‘Mou’. Mima sus esfuerzos y su evolución a la vez que es consciente de la necesidad de tenerle sobre el campo para conectar con los atacantes, desde su posición de falso extremo derecho.

Por detrás, en el doble pivote, está la gran duda. Fede Valverde es fijo, pero su acompañante tiene tres candidatos: Bernardo Silva, Aurelien Tchouaméni y Eduardo Camavinga. De los tres, Bernardo parte con más opciones, aunque su físico no le permita, a priori, completar el partido. Frente al Elche no tuvo minutos y esto le hace ganar enteros para iniciar el derbi.

En defensa, Denzel Dumfries rotará en el lateral derecho con Trent Alexander-Arnold en la única modificación esperada en dicha parte del campo respecto al partido ante el Elche. La pareja de centrales Huijsen-Konate es la que más confianza da a ‘Mourinho’ y en el otro lateral, el izquierdo, Cucurella apunta a repetir en detrimento de Álvaro Carreras por su mayor fortaleza defensiva.

La portería no tiene discusión alguna. Thibaut Courtois, salvo contratiempo, se mantendrá volviendo a ejercer como seguro bajo palos ante las dudas en defensa del Real Madrid en un inicio de temporada en el que solo ha dejado a cero su portería en una ocasión, en el 4-0 ante el Málaga.

Fijos y un puesto por decidir para Mourinho y su cuerpo técnico en los dos días previos a un derbi que, además de su importancia habitual, marcará la estabilidad, o no, del Real Madrid en las próximas tres semanas sin partidos debido al parón internacional.