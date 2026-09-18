Osasuna busca una reacción a su mala racha y el Rayo sus primeros puntos de visitante

El conjunto navarro tiene como objetivo esta jornada recuperar sensaciones, evitar que la incertidumbre crezca alrededor del equipo y marcharse al parón con una victoria, puesto que no volverán a competir hasta el 11 de octubre, cuando visiten al Betis en Sevilla.

Las dudas no sólo llegan por los resultados, sino también por la fragilidad defensiva mostrada en las últimas jornadas. Osasuna ha encajado once goles en sus tres últimos partidos, una cifra que contrasta con el único tanto recibido en los tres encuentros anteriores. Un cambio radical que ha condicionado al equipo y que obliga a recuperar cuanto antes la solidez atrás.

El objetivo pasa por encontrar una victoria balsámica que permita cambiar por completo el panorama y recuperar confianza. Después de siete jornadas, Osasuna suma diez puntos y busca en El Sadar el impulso necesario para afrontar el parón desde una posición más tranquila.

Luis Miguel Ramis tendrá que volver a mover el banquillo. Con cuatro bajas —Rosier, Moi Gómez, Aimar Oroz y Jorge Herrando—, el técnico catalán podría devolver al once a varios futbolistas que fueron suplentes en el Metropolitano como Ante Budimir, Alejandro Catena, Jon Moncayola o Rubén García.

La principal incógnita está en la portería. Sergio Herrera podría recuperar su puesto, aunque también existe la posibilidad de que Aitor Fernández mantenga la titularidad después de su actuación ante el Atlético. El guardameta fue el mejor de Osasuna pese al 4-0, con siete paradas que evitaron un resultado todavía más abultado.

Enfrente está el Rayo, que llega a este parón reforzado anímicamente por la victoria de hace sólo tres días frente al Espanyol y porque parece que el conflicto del estadio va llegando a su fin y el próximo partido como local lo disputarán por fin en Vallecas, algo que supone un punto de tranquilidad para la plantilla, sobre todo por el ruido exterior generado.

El equipo madrileño suma siete puntos en seis jornadas y todos esos puntos los ha sumado en su 'exilio' como local en Butarque (Leganés). Por contra, sus tres salidas frente al Sevilla, Barcelona y Real Madrid se han saldado con tres derrotas y once goles encajados.

Cambiar la dinámica y empezar a puntuar como visitante es lo que quiere el Rayo, que también quiere llegar al parón por los compromisos de selecciones en mitad de tabla y sin los agobios propios del descenso, pese a estar aún en el inicio del campeonato.

Para este partido, Beñat San José sigue teniendo varias bajas. Por lesión no están disponibles el defensa neerlandés Jozhua Vertrouwd, el atacante angoleño Randy Nteka, el portero argentino Augusto Batalla y el extremo Isi Palazón, que está en la última fase de recuperación.

La buena noticia para el técnico vasco es que recupera al mediapunta Jorge de Frutos tras cumplir dos partidos de sanción y que podría volver al once titular en lugar del extremo georgiano Giorgi Tsitaishvili como única novedad en el equipo inicial.

Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz, Del Castillo; Rubén García, Budimir, Dubasin.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Sadick, Pedrosa; Pedro Díaz, Pathé Ciss; De Frutos, Unai López, Álvaro; Camello.