Polonia arranca la Liga de Naciones con el estreno internacional del "joven Lewandowski"

Mateusz Żukowski, delantero de 24 años del FC Magdeburgo de la segunda Bundesliga alemana, llega en un momento dulce a su primera convocatoria que vuelve a liderar el propio Robert Lewandowski, exatacante del Barcelona y ahora en el Chicago Fire estadounidense.

Surgido en la cantera del Lechia Gdańsk —donde conquistó la Copa y la Supercopa polacas—, Zukowski tuvo etapas en el Rangers escocés, el Lech Poznań y el Śląsk Wrocław, hasta que logró su consagración en el Magdeburgo, donde ha acumulado 21 goles en 25 compromisos.

Con cuatro tantos en otros tantos partidos este inicio de curso, las expectativas sobre su rendimiento son muy elevadas y ya se le conoce como el "joven Lewandowski".

Enmarcada en el Grupo B4 junto a Bosnia-Herzegovina, Suecia y Rumanía, la escuadra polaca disputará seis encuentros que sobre el papel parecen asequibles.

La primera ventana comprende los choques ante Bosnia (el viernes 25, como local, y el 5 de octubre, como visitante), Suecia (28/09 visitante) y Rumanía (02/10 local).

Polonia parte como favorita para lograr el ascenso directo a la División A, meta que exige ganar el grupo sumando entre 13 y 15 puntos.

El segundo puesto otorgará el derecho a disputar un playoff de promoción.

La lista oficial del seleccionador Jan Urban, que ha sido hecha pública este viernes, convoca a un equipo solvente pero sobre el que persisten ciertas dudas debidas a su no clasificación para el Mundial de Estados Unidos:

Porteros: Marcin Bułka (Neom), Kamil Grabara (Juventus), Mateusz Kochalski (Wieczysta Cracovia).

Defensas: Jan Bednarek (Oporto), Jakub Kiwior (Oporto), Przemysław Wiśniewski (Widzew Łódź), Wojciech Mońka (Lech Poznań), Tymoteusz Puchacz (Sabah Baku), Norbert Wojtuszek (Jagiellonia), Tomasz Kędziora (Dynamo Kijów), Przemysław Frankowski (Stade Rennais), Matty Cash (Aston Villa), Kacper Potulski (Mainz).

Centrocampistas: Wiktor Nowak (Slavia Praga), Kacper Urbański (Górnik Zabrze), Piotr Zieliński (Inter Milán), Bartosz Slisz (Brøndby IF), Sebastian Szymański (Stade Rennais), Nicola Zalewski (Atalanta Bergamo), Michał Skóraś (Lens), Jakub Kamiński (Benfica), Filip Rózga (Sturm Graz).

Delanteros: Robert Lewandowski (Chicago Fire), Karol Świderski (Widzew Łódź), Mateusz Żukowski (Magdeburgo), Adrian Benedyczak (Kasimpasa).