Román Davis, del Juvenil A del Valencia, recibe la llamada de la absoluta de Venezuela

El futbolista de 18 años, que llegó cedido a la entidad valencianista desde la Universidad Central de Venezuela, club de Caracas en el que militó la pasada temporada tras haberse formado también en el Deportivo Miranda, ha sido un habitual en las categorías inferiores de la Vinotinto.

A su llegada, el club lo definió como “un lateral derecho de largo recorrido y gran fortaleza física, que es además Internacional Sub-20 con la selección nacional de Venezuela con la que participó en el pasado Mundial Sub-17 en Catar”.