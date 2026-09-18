Ryan Gerard, líder a mitad de torneo en Wentworth

Gerard firmó este viernes una tarjeta de 65 golpes (7 bajo par) para 132 totales (-12) y para trepar hasta el liderato, con dos golpes de margen sobre el australiano Adam Scott y el italiano Filippo Celli, y tres menos que el dúo formado por el inglés Aaron Rai, colíder el jueves, y el español Manuel Elvira, autor de una segunda ronda de 66 con ocho birdies por dos bogeys.

A cuatro impactos de cinco jugadores entre los que destacan el número 2 mundial, el norirlandés Rory McIlroy, y el español Nacho Elvira.

McIlroy entregó una tarjeta de 67 para subir en la tabla y presentar su candidatura en wentworth, donde no alcanzó el fin de semana el estadounidense Patrick Reed por una lesión en la mano izquierda.