Santi Denia no convence a Patrik Schick para seguir en la selección de República Checa

La prensa local especuló sobre la posibilidad de que Schick, que estuvo a las órdenes de Miroslav Koubek en el pasado mundial, cambiara su decisión de abandonar la selección tras el mal campeonato del mundo de los checos.

Denia afirmó, tras tomar las riendas del equipo a finales de julio, que quería contar con los servicios del ariete, que ha disputado 53 partidos con la selección absoluta y marcado 26 goles, pero Schick no se ha dejado convencer.

Entre las novedades del técnico español en esta nueva convocatoria están los centrocampistas Lukas Ambros, del Anderlecht, Roman Macek, del Sparta Praga, y Matej Radosta, del Teplice.

Con la salida de Schick, Denia deja en el centro del ataque sólo a Adam Hlozek, del Hoffenheim alemán, y Tomas Chory, del Slavia Praga.

En defensa siguen los experimentados Vladimír Coufal, compañero de filas de Hlozek, y el exzaguero del Girona Ladislav Krejcik, ahora en el Wolverhampton inglés.

A esta demarcación regresa, tras cinco años de ausencia, Michal Sacek, que milita en el Górnik Zabrze, equipo que lidera la liga polaca.

En la medular falta, por lesión, el veterano Tomás Soucek, del West Ham, y entre los más experimentados están Lukas Provod, del Slavia Praga, y el excentrocampista del Espanyol Alex Kral, actualmente en el Copenhague, y que también regresa a la selección tras una año de ausencia.

La República Checa se enfrentará el 26 de septiembre a Croacia en el primer partido de la nueva edición de la Liga de Naciones.

. Porteros: Lukas Hornicek (Newcastle/ENG), Antonin Kinsky (Tottenham/ENG) y Matej Kovar (PSV Eindhoven/NED).

. Defensas: Vladimír Coufal (Hoffenheim/GER), Robin Hranáč (Hoffenheim/GER), Štěpán Chaloupek (Slavia Praga), David Jurásek (Slavia Praga), Ladislav Krejčí (Wolverhampton/ENG), Matej Ryneš (Sparta Praga), Michal Sáček (Górnik Zabrze/POL), Tomáš Vlček (Slavia Praga) y David Zima (Slavia Praga).

. Centrocampistas: Lukas Ambros (Anderlecht/BEL), Pavel Bucha (Cincinnati/USA), Lukas Cerv (Pilsen), Adam Karabec (Sparta Praga), Alex Kral (FC Copenhague/DEN), Ondrej Lingr (Korona Kielce/POL), Roman Macek (Sparta Praga), Lukas Provod (Slavia Praga), Matej Radosta (Teplice), Michal Sadilek (Slavia Praga), Pavel Sulc (Lyon/FRA) y Denis Višinský (Pilsen).

. Delanteros: Adam Hložek (Hoffenheim/GER) y Tomáš Chorý (Slavia Praga).