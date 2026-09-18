Urgencias para Giráldez ante el Racing, tocado por la goleada ante el Barça

El Celta y su técnico se juegan mucho en el partido de mañana, correspondiente a la séptima fecha de LaLiga EA Sports (Primera División del fútbol español). De momento, la confianza de la directiva sigue siendo plena en él, pero un sector de la afición ya ha puesto en el punto de mira al entrenador, que tomó las riendas del equipo en la zona baja de la tabla y lo ha clasificado en las últimas dos temporadas para disputar la Liga Europa.

Giráldez parecía intocable para el celtismo. Sus éxitos devolvieron la ilusión a una afición que se había acostumbrado a convivir con el sufrimiento de evitar el descenso tras la marcha del argentino Eduardo Berizzo. Pero el pésimo arranque de Liga y la derrota ante el Omonia en la competición continental han encendido las luces de alarma en Balaídos.

En el último partido en el estadio vigués, el pasado domingo frente al Málaga, ya hubo pitos al equipo. La afición siente que Giráldez se ha vuelto más conservador, traicionando su ideario futbolístico. A eso se une la crítica por sus excesivas rotaciones -no ha repetido alineación desde su llegada al primer equipo-.

Por eso, el duelo de mañana es de una urgencia real. Para el Celta y para Giráldez. Un nuevo tropiezo ante el Racing dejaría al equipo en la UCI durante el parón liguero. La falta de pegada -tres goles en siete partidos- invita a pensar en la primera titularidad de Borja Iglesias esta temporada.

El Racing llegará a Balaídos necesitado de rehacerse de la derrota por 7-2 sufrida ante el Barça y sin estrenarse aún a domicilio.

Hasta el momento, el Racing ha sumado sus siete puntos en los Campos de Sport de El Sardinero, donde acumula dos victorias y un empate. Lejos de casa ha perdido sus tres encuentros contra Getafe, Rayo Vallecano y Barcelona.

Los cántabros no podrán contar con Andrés Martín, que sigue la recuperación de un esguince en la rodilla derecha, ni con el guardameta Simon Eriksson, baja por una tendinopatía en el hombro derecho.

Por contra, André Almeida volverá a estar disponible tras cumplir un partido de sanción por la expulsión ante el Deportivo Alavés.

El Racing volverá a apoyarse en la creatividad de Íñigo Vicente en el plano ofensivoy en el acierto de Yassir Zabiri, que suma seis goles en sus seis primeros partidos como racinguista.

Su técnico, José Alberto López, apostó por varios de los menos habituales en el encuentro intersemanal frente al Barcelona, por lo que se espera que regresen al once los futbolistas que venían siendo titulares, con las dudas de Matteo Prati y Sergio Canales, quienes completaron los 90 minutos en el Camp Nou.

André Almeida y Giorgi Guliashvili se perfilan como dos de las posibles novedades en el once de mañana, en busca de mayor frescura y profundidad en el juego ofensivo.

Celta: Radu; Cáceres, Yoel Lago, Marcos Alonso; Rueda, Febas, Moriba, Galán; Hugo González, Jutglá y Borja Iglesias.

Racing: Agirrezabala; Mantilla, Pablo Ramón, Belocian, Salinas; Pablo García, Iván Martín, Íñigo Vicente, Almeida, Guliashvili; y Zabiri.

Árbitro: pendiente de designación.

Estadio: Balaídos, de Vigo (noroeste de España).