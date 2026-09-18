Fútbol Internacional
18 de septiembre de 2026 a la - 07:20

Vuelve Alexander-Arnold a la lista de Inglaterra con Bellingham y Gordon

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Redacción deportes, 18 sep (EFE).- La vuelta de Trent Alexander-Arnold, lateral derecho del Real Madrid, es una de las principales novedades en la lista de convocados por el alemán Thomas Tuchel, seleccionador de Inglaterra, en la que figuran su compañero Jude Bellingham y el barcelonista Anthony Gordon.

Por EFE
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Tuchel ha citado a 27 jugadores para esta primera ventana de la Liga de Naciones, a la que también retornan jugadores como Cole Palmer, Dominic Calvert-Lewin, Lewis Hall, Rio Ngumoha, Jarrad Branthwaite, Myles Lewis-Skelly y Alex Scott.

Inglaterra comenzará su participación en la Liga de Naciones ante España, partido que se disputará el sábado 26 en Wembley a partir de las 20.45 (18.45 GMT); luego visitará a la República Checa en Praga el martes 29, a Croacia en Rijeka el sábado 3 de octubre y recibirá al cuadro checo el martes 6 de octubre de nuevo en Wembley.

Inglaterra se concentrará en St. George's Park a principios de la próxima semana para comenzar a preparar estos cuatro partidos.

- Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United).

- Defensas: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid/ESP), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como/ITA), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/GER).

- Medios: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth).

- Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona/ESP), Harry Kane (Bayern Múnich/GER), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).