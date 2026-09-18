Vuelve Alexander-Arnold a la lista de Inglaterra con Bellingham y Gordon

Tuchel ha citado a 27 jugadores para esta primera ventana de la Liga de Naciones, a la que también retornan jugadores como Cole Palmer, Dominic Calvert-Lewin, Lewis Hall, Rio Ngumoha, Jarrad Branthwaite, Myles Lewis-Skelly y Alex Scott.
Inglaterra comenzará su participación en la Liga de Naciones ante España, partido que se disputará el sábado 26 en Wembley a partir de las 20.45 (18.45 GMT); luego visitará a la República Checa en Praga el martes 29, a Croacia en Rijeka el sábado 3 de octubre y recibirá al cuadro checo el martes 6 de octubre de nuevo en Wembley.
Inglaterra se concentrará en St. George's Park a principios de la próxima semana para comenzar a preparar estos cuatro partidos.
- Porteros: Jordan Pickford (Everton), Jason Steele (Brighton & Hove Albion), James Trafford (Leeds United).
- Defensas: Trent Alexander-Arnold (Real Madrid/ESP), Jarrad Branthwaite (Everton), Trevoh Chalobah (Como/ITA), Marc Guéhi (Manchester City), Lewis Hall (Newcastle United), Ezri Konsa (Arsenal), Tino Livramento (Newcastle United), Nico O'Reilly (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen/GER).
- Medios: Elliot Anderson (Manchester City), Jude Bellingham (Real Madrid/ESP), Myles Lewis-Skelly (Arsenal), Kobbie Mainoo (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Declan Rice (Arsenal), Alex Scott (Bournemouth).
- Delanteros: Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), Eberechi Eze (Arsenal), Anthony Gordon (Barcelona/ESP), Harry Kane (Bayern Múnich/GER), Rio Ngumoha (Liverpool), Marcus Rashford (Manchester United), Morgan Rogers (Chelsea), Bukayo Saka (Arsenal).