1-0. Fiamma y Allegra festejan el reestreno de Jenni Hermoso

En el minuto 55, con 1-0 ya en el marcador, la campeona del mundo española, fichada este verano de vuelta al club de su vida, debutó en su nueva etapa, la tercera, en el Atlético de Madrid, con el ‘9’ a la espalda, con su calidad, su experiencia y su jerarquía, para manejar la posesión y dar calma al conjunto madrileño cuando surgía alguna duda.

Porque el primer tramo del partido fue del bloque local, pero después se sintió más inquieto, hasta la irrupción de Jenni Hermoso, aclamada por la afición en el centro Deportivo del Atlético de Madrid en la localidad madrileña de Alcalá de Henares, para reafirmar su dominio y consolidar el gol de ventaja con el que se adelantó en el minuto 20.

Fue obra de Allegra Poljak, con el toque justo con el exterior del pie derecho para superar la salida de María Miralles, pero nada habría sido posible ni tan fácil de no ser por cómo se inventó la jugada Fiamma Benítez, que atravesó las líneas rivales con una conducción imponente. Su pase al espacio fue clave, la invitación al gol de su compañera. El 1-0.

Después perdió por momentos el control del juego. El Logroño United reaccionó, se repuso al gol en contra y se movió con soltura cuando lanzó contragolpes a toda velocidad. Le faltó pegada cuando dispuso de sus mejores ocasiones, sobre todo en el tramo final de la primera parte, con sendos remates fuera de Cris y una gran parada de Lola Gallardo, recuperada a tiempo de su lesión para jugar el duelo de este sábado.

Desde los cambios, con la entrada de Jenni y Gio, el Atlético recuperó su dominio y se lanzó a por el segundo tanto. Tuvo ocasiones, no lo logró, pero no le hizo falta, aunque con el susto final del remate fuera de Asenjo dentro del área. La segunda victoria del Atlético. También fue la segunda derrota del Logroño United, empatados a puntos en la zona medio-alta de la clasificación.

El recorrido del conjunto madrileño, con tantos triunfos como encuentros perdidos, tiene el matiz de que ya se ha enfrentado como visitante tanto al Barcelona (4-2) como al Real Madrid (3-2).

1 - Atlético de Madrid: Lola Gallardo; Lucía, Xènia, Calligaris, Rosa Otermín (Gio, min. 56); Kühl (Jenni Hermoso, min. 56), Csiszar, Fiamma; Luany, Jensen (Celia Gómez, min. 85) y Allegra.

0 - Logroño United: Miralles; Morcillo (Comfort, min. 71), Rebeca, Marta, Annelie; Cata (Laura M., min. 70); Ana Franco (Donolato, min. 66), Velazco (Barquero, min. 66), Falfán, Isina; Cris (Asenjo, min. 71).

Árbitra: Beatriz Cuesta Arribas (C. Vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a las visitantes Laura M. (min. 80) y Asenjo (min. 94).

Incidencias: partido correspondiente a la cuarta jornada de la Liga F, disputado en el Centro Deportivo del Atlético de Madrid en Alcalá de Henares ante unos 1.000 espectadores.