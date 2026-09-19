El argentino del Benfica Barrenechea será operado en la rodilla izquierda

En un escueto comunicado, el Benfica ha informado de que Barrenechea "ha sufrido un esguince en la rodilla izquierda, que le ha provocado una rotura del menisco interno".

"El jugador se someterá a una intervención quirúrgica en los próximos días y comenzará el proceso de recuperación", concluye el equipo portugués.

Aunque las 'águilas' no dicen cuándo se produjo la lesión ni cuál será el tiempo de baja, los medios deportivos portugueses afirman que fue durante el entrenamiento del pasado viernes y que Barrenechea estará de baja entre seis y ocho semanas.

Enzo Barrenechea, de 25 años, llegó la temporada pasada al Benfica cedido por el Aston Villa de Unai Emery, tras lo cual fue fichado de forma definitiva, y en la presente campaña ha sido uno de los habituales en las alineaciones del entrenador Marco Silva.