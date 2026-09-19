El Barça llevará su marca a un proyecto inmobiliario de lujo en Emiratos Árabes Unidos

El proyecto ha recibido el voto favorable de 308 socios compromisarios, sobre un cuórum de 433 acreditados, frente a 103 votos en contra y 32 en blanco. El acuerdo con dicha compañía para explotar la marca Barça en dicho complejo residencial se prolongará hasta 2055.

"El concepto es un proyecto residencial con una experiencia inmersiva vinculada a la marca Barça, que incluirá viviendas residenciales, opciones de retail y entretenimiento relacionados con el universo del FC Barcelona. La entrega del proyecto está prevista para el último trimestre de 2030", ha explicado el vicepresidente del área económica, Ferran Olivé.

Paralelamente, a partir de la próxima temporada y hasta la 2029-30, el nombre del complejo inmobiliario lucirá en la parte trasera de la camiseta de los equipos masculino y femenino en los partidos que disputen en competiciones nacionales.

En este sentido, Olivé ha asegurado que el patrocinio asociado a este proyecto inmobiliario ha permitido al Barça firmar "el mejor contrato de Europa", aunque no ha desvelado las cifras del acuerdo.

El logotipo de la marca también aparecerá en los espacios publicitarios del Spotify Camp Nou durante los partidos del primer equipo masculino. Además, la compañía tendrá acceso a jugadores y jugadoras del club para generar contenido y contará con un paquete de hospitalidad en el estadio.

En el mismo punto del orden del día de la asamblea, el quinto, la junta directiva ha recibido el consentimiento de los socios para refrendar la alianza por 25 años con Babylon Park Spain, que instalará un espacio de ocio infantil en el Spotify Camp Nou.

Sin embargo, el apoyo de los representante de los socios no ha sido tan mayoritario como el de otras votaciones de la asamblea, ya que los compromisarios han validado el acuerdo con 252 votos a favor, 158 en contra y 31 en blanco.

Esta compañía, fundada en Israel, contará con una licencia de 25 años para operar un 'Centro de Entretenimiento Familiar Indoor' con temática de la marca Barça en el estadio.

Además, está previsto, según el club, el despliegue progresivo de centros de entretenimiento con la marca FC Barcelona en Cataluña, con potencial de expansión a mercados internacionales.

El acuerdo, según las previsiones que ha desvelado Olivé, reportará al club una cifra cercana a los 100 millones de euros durante los próximos cinco lustros.

El Barcelona se quedará con un 50% de los ingresos, excepto durante los primeros cinco años, cuando este porcentaje se situará en el 20%.

El Barça se garantizará un millón de euros durante el primer lustro y, a partir de entonces, esta cifra alcanzará, por lo menos, los dos millones.

En el turno de preguntas sobre este acuerdo, algunos socios compromisarios han cuestionado el origen israelí de Babylon Park y sus presuntos vínculos con el conflicto de Gaza, una cuestión que esta semana ya denunció el eurodiputado de Comuns Jaume Asens.

En este sentido, Olivé ha explicado que el departamento de cumplimiento del club ha "seguido las ramificaciones de la empresa" y no ha detectado ninguna incompatibilidad.

"Ha pasado por 'compliance'. Hemos visto que por el hecho de que uno de los fundadores sea de Israel no es suficiente para dejar de contratar a una empresa", ha concluido.