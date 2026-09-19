El Mamelodi supera 2-1 al Al-Ahli y avanza en la Copa Intercontinental

El Mamelodi se adelantó en el marcador a los 17 minutos con un gol de Nuno Santos, pero dos más tarde el Al-Ahli empató gracias a un tanto en propia meta de Ronwen Williams. El gol de la victoria del equipo sudafricano fue obra de nuevo de Nuno Santos, que selló su doblete en el minuto 80.

Así, el Mamelodi accede a la llamada Copa Challenger, en la que espera un rival que saldrá del cruce del Derbi de las Américas entre el Toluca mexicano, como ganador de la Copa de Campeones de la CONCACAF, y el campeón de la Copa Libertadores, cuya final se juega el 28 de noviembre en Montevideo. Estudiantes-Flamengo y Flumimense-Palmeiras son las semifinales de este torneo de la CONMEBOL, previstas para la segunda mitad de octubre.

El Al-Ahli llegó al cruce con el Malmelodi tras deshacerse del Auckland neozelandés por 1-0 el pasado 26 de agosto en Yeda.

El PSG, campeón por segunda temporada consecutiva de la Liga de Campeones, espera en la final del torneo, cuya fecha y sede aún está por decidirse.