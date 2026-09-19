El Sporting de Gijón respira antes del duelo asturiano del próximo domingo en Oviedo (1-3)

El Andorra se había convertido en el primer líder de la Liga Hypermotion al golear, por 5-1, al Ceuta; pero desde entonces sólo conoce la derrota y, tras sufrir la quinta consecutiva, ocupa zona de descenso. El Sporting, por contra, que había vuelto a sembrar las dudas con sus dos últimas derrotas -ambas en El Molinón y en particular, la última, ante el Eldense-, sumó tres puntos muy importantes en el plano psicológico, ocho días antes de visitar, en el ovetense estadio Carlos Tartiere, al eterno rival.

En su primera llegada, el Sporting marcó. Los pupilos del argentino Nicolás Larcamón anotaron en el minuto 6 en la salida de un córner servido por Àlex Corredera -auténtico guía, una vez más, del equipo gijonés- y rematado de cabeza Aimar Duñabeitia.

A partir de entonces, el FC Andorra tocó y tocó sin nada de profundidad y ritmo y el Sporting tuvo suficiente para defenderse con solidez. En la reanudación, Jordi Cano entró en el lugar de Hugo López y el ex-Europa marcó el gol del empate en la primera acción de ataque del FC Andorra. En el minuto 48, una pérdida de Pablo Vázquez la aprovechó Jordi Cano para superar por debajo de las piernas a Rubén Yáñez.

Tres minutos después, 'Guille' Rosas respondió para el Sporting con un disparo lejano que rozó el portero local y salió escupido por la escuadra de la portería local; en una jugada que fue el preludio del 1-2. El colombiano Juan Otero, de nuevo el más incisivo del cuadro gijonés, dejaba atrás con mucha potencia y velocidad a Diego Alende y le dio el gol prácticamente hecho a Antonio Casas, que quebró a dos defensores locales y adelantó al Sporting.

En el tiempo añadido llegó la sentencia con un gol del ruso Nikita Iosifov, un contraataque en la última jugada del partido y con el portero Jesús Owono, que había subido a rematar un corner, fuera de sitio.