El Villarreal mide su mejoría ante el pujante Levante

El triunfo en La Rosaleda ha rebajado la tensión y la ansiedad en el entorno amarillo, aunque la exigencia en el Villarreal se mantiene tras haber perdido sus dos primeros encuentros como local.

Iñigo Pérez recupera al lesionado Juan Foyth, aunque pierde por lesión a una de sus piezas clave, como es el centrocampista Santi Comesaña, que sufrió un fuerte golpe en el tobillo en Málaga.

Al haber tenido pocos días entre uno y otro partido, el técnico podría introducir algunos cambios en el once titular.

El Levante llega con una ligera ventaja física respecto a su rival, ya que su partido ante el Athletic Club del pasado miércoles fue aplazado y ha tenido más descanso que el cuadro amarillo, que jugó el pasado jueves.

El entrenador del Levante, Luís Castro, tiene las bajas por lesión de Etta Eyong y Hugo Sotelo, pero podrá contar con los futbolistas Thiago Fernández y Dani Requena, ambos cedidos por el Villarreal pero que no cuentan con la ‘cláusula del miedo’ que les hubiera impedido participar en el duelo regional.

El técnico portugués hizo algunos cambios en el once inicial tanto ante el FC Barcelona como en la alineación que iba a enfrentarse al Athletic Club, pero la suspensión del encuentro le permite recuperar su once más habitual, con Dela y Mandi en el eje de la zaga y el centro del campo con Olasa, Rey y Bardeli.

En ataque, Castro podría recuperar a su tridente más ofensivo, con Brugué, Iván Romero y Thiago.

Villarreal: Peter Gulácsi; Álex Freeman, Pau Navarro, Renato Veiga, Carlos Romero; Nicolas Pepe, Pape Gueye, Nathan Saliba, Tajon Buchanan; Alberto Moleiro y Gerard Moreno.

Levante: Ryan, Nacho Pérez, Dela, Mandi, Manu Sánchez, Rey, Olasa, Bardeli, Brugué, Ivan Romero y Thiago.