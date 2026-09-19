Fútbol Internacional
19 de septiembre de 2026 a la - 07:40

Goleadores recientes del derbi: Julián Alvarez lidera una lista con representación variada

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Madrid, 19 sep (EFE).- El gol en el derbi no es cosa solo de estrellas, ni de delanteros: en los últimos diez encuentros oficiales entre el Real Madrid y el Atlético de Madrid han visto puerta 24 jugadores diferentes, una lista que encabeza Julián Alvarez, con cuatro tantos, pero en la que le siguen de cerca Antoine Griezmann y Brahim Díaz, con tres cada uno.

Por EFE
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Desde la semifinal de la Supercopa de España de enero de 2024, el derbi madrileño se ha repetido en partido oficial en diez ocasiones: dos en esa competición, dos en la Liga de Campeones, cinco en LaLiga y una en la Copa del Rey. Entre los dos equipos, sin contar tandas de penaltis, se han anotado 39 goles, repartidos entre 20 para el Atlético y 19 para el Madrid.

Solamente en una ocasión uno de los dos equipos se ha quedado a cero: fue el Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de marzo de 2025, eliminatoria que llegó a los penaltis tras un 2-1 en el Bernabéu y un 1-0 en el Metropolitano y en la que progresó el equipo blanco tras los fallos en la tanda de Julián Alvarez y Marcos Llorente.

El delantero argentino del Atlético es el que más veces ha visto puerta en este período, con cuatro goles. Dos de ellos fueron en el mismo encuentro, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2025-2026, en el Metropolitano, partido que terminó con 5-2 para los rojiblancos. Otro fue en la ida de esa eliminatoria de 'Champions' de marzo de 2025, y el último, un mes antes, en un empate a uno en el campeonato doméstico 2024-2025.

En el siguiente escalón de la tabla están Antoine Griezmann, para el Atleti, y Brahim Díaz, para el Madrid, con tres. Por debajo, empatan a dos tantos Vinícius, Valverde, Mbappé, Rodrygo, Joselu y Sorloth.

Con un gol están Güler, Militao, Rüdiger, Mendy, Carvajal, Lookman, Nahuel, Le Normand, Gallagher, Correa, Llorente, Samu Lino, Morata, Riquelme y Hermoso.

Completan la tabla dos tantos en propia meta, uno de Oblak, a favor del Madrid, y otro de Rüdiger, a favor del Atlético.

La representación es variada entre jugadores que han sido titulares indiscutibles y teóricos suplentes y entre las diferentes posiciones del campo. En la lista de goleadores hay once delanteros, pero también ocho defensas y cinco centrocampistas.

De esos 24 jugadores, 14 siguen en la plantilla de sus respectivos equipos: nueve en la del Real Madrid y cinco en la del Atleti, aunque algunos de ellos, como Rodrygo, Militao y Mendy, no podrán estar en el derbi de este domingo (16.15 horas CEST) por lesión. En sus botas, así como en las de sus compañeros, estará el gol en ese encuentro.