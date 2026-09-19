Goleadores recientes del derbi: Julián Alvarez lidera una lista con representación variada

Desde la semifinal de la Supercopa de España de enero de 2024, el derbi madrileño se ha repetido en partido oficial en diez ocasiones: dos en esa competición, dos en la Liga de Campeones, cinco en LaLiga y una en la Copa del Rey. Entre los dos equipos, sin contar tandas de penaltis, se han anotado 39 goles, repartidos entre 20 para el Atlético y 19 para el Madrid.

Solamente en una ocasión uno de los dos equipos se ha quedado a cero: fue el Madrid en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones de marzo de 2025, eliminatoria que llegó a los penaltis tras un 2-1 en el Bernabéu y un 1-0 en el Metropolitano y en la que progresó el equipo blanco tras los fallos en la tanda de Julián Alvarez y Marcos Llorente.

El delantero argentino del Atlético es el que más veces ha visto puerta en este período, con cuatro goles. Dos de ellos fueron en el mismo encuentro, correspondiente a la jornada 7 de LaLiga 2025-2026, en el Metropolitano, partido que terminó con 5-2 para los rojiblancos. Otro fue en la ida de esa eliminatoria de 'Champions' de marzo de 2025, y el último, un mes antes, en un empate a uno en el campeonato doméstico 2024-2025.

En el siguiente escalón de la tabla están Antoine Griezmann, para el Atleti, y Brahim Díaz, para el Madrid, con tres. Por debajo, empatan a dos tantos Vinícius, Valverde, Mbappé, Rodrygo, Joselu y Sorloth.

Con un gol están Güler, Militao, Rüdiger, Mendy, Carvajal, Lookman, Nahuel, Le Normand, Gallagher, Correa, Llorente, Samu Lino, Morata, Riquelme y Hermoso.

Completan la tabla dos tantos en propia meta, uno de Oblak, a favor del Madrid, y otro de Rüdiger, a favor del Atlético.

La representación es variada entre jugadores que han sido titulares indiscutibles y teóricos suplentes y entre las diferentes posiciones del campo. En la lista de goleadores hay once delanteros, pero también ocho defensas y cinco centrocampistas.

De esos 24 jugadores, 14 siguen en la plantilla de sus respectivos equipos: nueve en la del Real Madrid y cinco en la del Atleti, aunque algunos de ellos, como Rodrygo, Militao y Mendy, no podrán estar en el derbi de este domingo (16.15 horas CEST) por lesión. En sus botas, así como en las de sus compañeros, estará el gol en ese encuentro.