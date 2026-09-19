Laporta asegura que el Atlético "se hizo el ofendido" por el interés en Julián Álvarez

"Se han hecho los ofendidos porque no tenían ninguna manera de justificar su actitud", ha respondido Laporta ante la pregunta de un socio compromisario sobre los motivos por los que el conjunto colchonero no accedió a traspasar al delantero al Barcelona.

En este sentido, Laporta ha considerado, en el turno final de preguntas de la asamblea general ordinaria de socios compromisarios, que la reacción del club madrileño y de sus dirigentes estuvo "fuera de lugar".

Laporta ha explicado que él estuvo en contacto con el director general del Atlético, Miguel Ángel Gil Marín, y que este le explicó que no traspasaría al jugador porque no tenían controlado ningún recambio de garantías.

"Al final, se sacaron la careta reconociendo que venderían el jugador a todos los clubes menos al Barça", ha añadido.

Con todo, Laporta ha precisado que este es un tema que "ya ha pasado" y ha destacado que el primer equipo cuenta con "dos o tres jugadores por posición".

"El entrenador está muy contento con lo que tiene y ahora dejémoslo trabajar. La plantilla está muy motivada", ha afirmado Laporta.

En otra de las preguntas de los socios compromisarios, Laporta ha opinado que no tiene sentido el próximo parón internacional, en el que algunas selecciones jugarán cuatro partidos.

"Flick me comentó que el parón nos perjudica enormemente porque ya no es un partido, es un parón de cuatro partidos. No es una lucha perdida y tenemos que encontrar el punto justo. Entiendo que existan los campeonatos de selección, pero considero que hay demasiados", ha reflexionado.

En este sentido, ha explicado que el club tiene "más presencia" en la UEFA, "donde se deciden algunas de estas cuestiones", ha dicho, para poder influir y cambiar esta dinámica del calendario.