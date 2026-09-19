Mourinho repite para el derbi la misma convocatoria de los dos últimos partidos

El luso no recupera a ninguno de los tres lesionados, como estaba previsto, por lo que los brasileños Rodrygo Goes, Éder Militao y el francés Ferland Mendy se mantienen como ausencias en la lista.

Además, Sergio Mestre continúa ejerciendo como tercer portero.

. Defensas: Asencio, Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.