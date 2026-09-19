Fútbol Internacional
19 de septiembre de 2026 a la - 12:10

Mourinho repite para el derbi la misma convocatoria de los dos últimos partidos

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Madrid, 19 sep (EFE).- El portugués José Mourinho repite la lista de convocados de los dos últimos partidos, ante Rayo Vallecano y Elche, con miras a visitar al Atlético de Madrid en el estadio Metropolitano este domingo (16:15 horas CEST, -2 GMT).

Por EFE
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El luso no recupera a ninguno de los tres lesionados, como estaba previsto, por lo que los brasileños Rodrygo Goes, Éder Militao y el francés Ferland Mendy se mantienen como ausencias en la lista.

Además, Sergio Mestre continúa ejerciendo como tercer portero.

. Defensas: Asencio, Trent, Dumfries, Huijsen, Rüdiger, Konaté, Carreras y Cucurella.

. Centrocampistas: Camavinga, Bellingham, Fede Valverde, Tchouaméni, Bernardo Silva, Arda Güler y Thiago Pitarch.

. Delanteros: Vinícius, Endrick, Mbappé, Brahim Díaz, Carlos Espí y Yan Diomande.