Pedro Porro, lesionado frente al Aston Villa

El lateral español se lesionó al poco de comenzar el partido tras sufrir una caída que le impidió continuar. El jugador fue asistido por los servicios médicos del Tottenham en el terreno de juego y, tras comprobar su estado, pidieron el cambio al entrenador Roberto de Zerbi, que optó por Archie Grey.

La lesión de Pedro Porro llega justo un día después de ser convocado para los próximos compromisos de la selección española por Luis de la Fuente, que tendrá que ver el alcance de la dolencia del jugador para ver si lo sustituye en la convocatoria.