Simeone: “Admirador de Mourinho por muchísimo tiempo, sabe el aprecio que le tengo”

“Tengo un grandísimo respeto por Mourinho; obviamente, admirador de él por muchísimo tiempo. Lo he seguido, lo he mirado y él sabe el aprecio que le tengo. Y esperemos este domingo poder competir como lo hemos hecho cuando nos ha tocado enfrentarnos”, expuso el técnico, invicto en sus últimos tres duelos contra él, el más reciente en las semifinales de la Liga de Campeones 2013-14 contra el Chelsea, cuando venció por 1-3.

En su análisis del partido, “por las características de cada uno de los dos equipos, posiblemente ellos tengan una transición mejor” y "mucha más vertical" que la del conjunto rojiblanco. “En la recuperación de la pelota, su primera opción es Mbappé y su segunda opción es Vinicius, con chicos fuertes y potentes. Cuando hay una pérdida de pelota, juegan con esa situación”, advirtió el entrenador en rueda de prensa tras el entrenamiento matutino en Majadahonda.

“Buscar desde el lado nuestro interpretar de la mejor manera el partido para que las pérdidas no te lleven a donde ellos se sienten más cómodos, que es lo mejor que han demostrado desde que empezó la Liga, todas esas transiciones rapidísimas que tienen”, abundó Simeone, que descartó que el derbi pueda ir “relacionado” a los encuentros justo antes que han jugado (y ganado) ambos: el 4-0 del Atlético a Osasuna y el 2-3 del Madrid al Elche.

“Un partido diferente, con dos equipos que tienen buenos futbolistas y esperemos llevar el partido donde creemos que le podemos hacer daño”, expuso el técnico, que explicó que el derbi es un encuentro distinto, con la “tensión y la ilusión enorme por la rivalidad que hay y por la competitividad” que han logrado “recuperar” desde el Atlético “en estos últimos 15 años”, antes de insistir en una palabra por segunda vez: “la seguridad, que es un valor importante en este partido y ojalá podamos demostrarla en el campo”.

Ya la había empleado antes, cuando fue preguntado por los consejos a los jugadores que debutan en un derbi entre el Atlético y el Real Madrid. “No soy de dar consejos, no creo que esté en un lugar para dar consejos, sí para transmitir la experiencia. Es normal la presión y la ilusión que te genera un partido como éste, sobre todo en el Metropolitano, con nuestra gente… Y calma. El fútbol es tranquilidad”, aseguró.

Y añadió: “El talento de cada uno de los chicos que nombraste (el periodista citó en su pregunta a Kang in Lee o Morten Hjulmand) lo tienen y hay una palabra que va delante de todo, que es seguridad. Cuando vos tienes seguridad en lo que haces te puede ir mal o puede ir bien, pero te vas a casa tranquilo”.

El medio del campo ha subido el nivel y la competencia en los últimos duelos. “Para nosotros, el crecimiento de cada uno de ellos es muy bueno, porque nos hace tener esa competencia que siempre quisimos para poder rendir mejor hacia afuera. Cada uno de ellos tiene unas características diferentes y nos pueden ayudar de distinta manera. Esperamos acertar y cada una de las elecciones que tengamos para con ellos vayan relacionadas a lo que en realidad el equipo necesita”, explicó Simeone.

Ese sector es una de las incógnitas por descubrir de su once titular, más allá de la presencia o no de inicio de Julián Alvarez.

Sí se espera a Alejandro Grimaldo por el lateral izquierdo. “Su adaptación al equipo está siendo de a poco, creo que ya en el partido con la Real Sociedad ha tomado responsabilidades con el penalti, que creo que han elevado su lugar dentro del equipo, sobre todo para la asistencia posterior y el muy buen partido que hizo el otro día (ante Osasuna). En todas las fases ofensivas es un jugador muy importante. Necesitamos ayudarlo en la parte defensiva y que eleve su esfuerzo para poder equilibrar todo ese talento hacia adelante para primero ayudarlo y él ayudarnos”, continuó Simeone.

Y habló del ambiente que espera en el Metropolitano: “Madrid está viviendo una semana increíble. Me tocó poder tener la oportunidad de participar un rato en la fórmula uno, ayer ir a ver un rato a Shakira y mañana juega el Real Madrid y el Atlético de Madrid. O sea, la gente mañana va a estar espectacular. Madrid crece, sigue creciendo, hay una energía en la ciudad buenísima y ojalá que este domingo la podamos disfrutar”.