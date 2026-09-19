Simeone: “No tengo ninguna duda de que Lookman aparecerá porque tiene cosas diferentes”

“Es un futbolista que lo quiero mucho. Tiene un perfil de futbolista que no tenemos en la plantilla. Es el futbolista más desequilibrante en el uno contra uno en las cercanías del cajón del área. Lo necesitamos, ya sea 90, 60 o el tiempo que toque en campo, por todo su potencial ofensivo”, valoró el técnico en rueda de prensa en la víspera del derbi frente al Real Madrid en el Metropolitano.

“Desde que llegó nos hizo muy bien allá por diciembre, este inicio de temporada no es el que seguramente quisiera tener, pero no tengo ninguna duda de que aparecerá, porque tiene cosas diferentes”, añadió.