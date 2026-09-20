0-1. Isak regala el triunfo a Iraola en su vuelta a casa

Era el regreso del hijo pródigo. Iraola volvía a la que fue su casa por tres temporadas y sólo unos meses después de dejar a los 'Cherries' en Liga Europa la pasada campaña, en la culminación de un proyecto que precipitó su llegada al banquillo de Anfield Road para llenar el vacío que un día dejó Jürgen Klopp, actual seleccionador de Alemania, y que, sin éxito, intentó ocupar el neerlandés Arne Slot.

Por su parte, el Bournemouth llegaba a la cita con un balance de tres empates y una derrota en la Premier League, aunque con una gran victoria europea en Anoeta ante la Real Sociedad el jueves.

La primera mitad estuvo marcada por el control y el ritmo bajo. El Bournemouth fue ambicioso y presionó bien la salida de balón de los 'Reds' que tuvieron problemas para salir.

Szoboszlai sacudió algo el partido al rozar la escuadra de Petrovic tras una falta directa. Sin embargo, fue el brasileño Allison Becker el héroe visitante tras robarle el 1-0 a su compatriota Evanilson, que remató de tacón en el área pequeña un gran envío de su compañero Tavernier desde la banda izquierda al cuarto de hora de encuentro.

Los de Marco Rose continuaron con su gran puesta en escena, pero el Liverpool, sin encontrar todavía su mejor juego, tiró de calidad individual y a punto estuvo de lograr el primer tanto gracias a una fantástica internada de Barcola primero, y con otro libre directo de Szoboszlai justo después, pasada ya la media hora.

Los 'Reds' salieron con más agresividad tras el paso por los vestuarios. El primer balón suelto que le cayó a Alexander Isak dentro del área pequeña, después de una gran jugada individual de su compañero Cody Gakpo, fue para dentro para tranquilidad de Iraola, 0-1 (min.58).

Los locales trataron de adelantar líneas, aunque no dispusieron de ocasiones de peligro para logar el empate. Así, con lo mínimo, el Liverpool consiguió su segunda victoria liguera de la temporada para continuar invicto con 9 puntos, rozando ya los puestos que dan acceso a la Liga de Campeones, mientras que el Bournemouth roza el descenso con el puesto decimoséptimo, a la espera de conseguir su primer triunfo.