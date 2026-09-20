1-0. Azón enciende la luz y alumbra al Getafe

Azón apareció cuando más pesaba el 0-0. El Getafe había pasado de dominado a dominador, había obligado a Herrero a multiplicarse y había empujado al Málaga hacia su área, pero seguía tropezando con el mismo problema que le había acompañado durante todo el inicio de temporada: la falta de gol. A cinco minutos del final, el delantero aragonés acabó con la resistencia malaguista y con la impaciencia del Coliseum.

Con el permiso del Valencia, los dos equipos con menos acierto de Primera se encontraron en el Coliseum con una urgencia difícil de disimular. Tres tantos había marcado el Getafe y tres el Málaga, una miseria después de seis jornadas para dos equipos obligados a encontrar algo más que puntos: necesitaban encontrar el gol.

Funes decidió buscarlo agitando el equipo. Hizo seis cambios respecto a la derrota ante el Villarreal y dejó en el banquillo a Chupe, el segundo máximo goleador de Segunda la pasada temporada. La apuesta más importante apareció en el centro del campo. Después de dos suplencias consecutivas, Rafa Rodríguez regresó al once para dirigir al Málaga.

Y lo hizo durante buena parte del primer tiempo. Rafa Rodríguez se apoderó de la medular, pidió la pelota y decidió por dónde debía avanzar su equipo. El Málaga encontró en él la brújula que le había faltado otras tardes y el Getafe, castigado por una plantilla corta y exprimida desde agosto, pasó demasiados minutos persiguiendo el balón.

Bordalás lleva semanas advirtiéndolo y los números le dan argumentos. Casi ocho jugadores acumulaban el 80 por ciento de los minutos y esta vez decidió conceder descanso a Mangala, omnipresente hasta ahora. Gudelj abandonó el centro de la defensa para instalarse en la medular y el Getafe perdió gobierno. Ni siquiera el regreso de Terrats, ausente ante el Betis y uno de los pocos futbolistas azulones capaces de inventar algo distinto, corrigió de entrada el problema.

El Málaga fue bastante mejor antes del descanso. Tuvo la pelota, tuvo las ocasiones y sólo le faltó el gol. Soria se lo negó a Dotor en un disparo con poco ángulo, a Eneko en un cabezazo y a Rafa Rodríguez en un remate desde la frontal. Cuando el portero no pudo evitarlo, apareció el fuera de juego.

Fue en el tiempo añadido. Dotor acertó por fin con la portería, pero lo hizo en posición ilegal. El Getafe respiró después de un primer acto en el que casi todo le salió mal. Su única aproximación seria había nacido de Terrats, que lanzó un contraataque que Andrés García no supo culminar.

El descanso cambió el paisaje. Al Málaga se le bajó la persiana y el Getafe avanzó unos metros. Rafa Rodríguez dejó de mandar y Terrats comenzó a hacerlo. El partido cambió de dueño y también de dirección.

Terrats avisó primero con un disparo desde fuera del área que tocó en un defensa y obligó a Herrera a una gran estirada. Después probó de cabeza y volvió a encontrarse con el guardameta malaguista. Y todavía fabricó una tercera ocasión con un centro magnífico al segundo palo que Iván Azón cabeceó con intención. Otra vez apareció Herrera.

El partido había dado la vuelta sin que lo hiciera el marcador. El Málaga había tenido las ocasiones y el mando antes del descanso; el Getafe se había quedado con ambas cosas después. Seguía faltando lo mismo que persigue a los dos desde que empezó la temporada: el gol.

El paso de los minutos añadió nervios y quitó fútbol. Bordalás y Funes buscaron desde los banquillos el gol que sus equipos llevan toda la temporada persiguiendo, pero sólo lo encontró Iván Azón, al final, cuando apenas quedaban cinco minutos.

El delantero cedido por el Como recogió un pase de Satriano desde el centro del campo. Se deshizo de Berrocal con un túnel y trastabillado empujó la pelota para superar a Herrero con la puntera. La pelota entró con cierta incertidumbre, como una paradoja de lo que le ha pasado a ambos equipos este curso con el gol: cuesta y mucho, pero al Getafe le bastó con uno para sumar su segunda victoria y despegarse de un descenso en el que seguirá el Málaga

1 - Getafe: Soria; Andrés García, Djené (Mangala, min. 60), Romero, Mojica; Terrats, Gudelj, Francho, Satriano (Davinchi, min. 94); Azón (Sazonov, min. 89) y Enes Ünal.

0 - Málaga: Herrero; Rafita, Berrocal, Recio, Salinas; Larrubia, Rafa Rodríguez (Enríquez, min. 74), Dani Lorenzo (Pablo Martínez, min. 67), Joaquín (Chupe, min. 67); Dotor y Jauregi (Niño, min. 46).

Árbitro: Javier Alberola Rojas. Amonestó por parte local a Mojica (min. 29), Gudelj (min. 54), Francho (min. 59) y Terrats (min. 69), y a Jauregi (min. 39) y Larrubia (min. 49+) por parte visitante.

Incidencias: partido correspondiente a la séptima jornada de LaLiga EA Sports disputado en el Coliseum ante unos 9.000 espectadores.