2-3. Remiro salva el triunfo de la Real Sociedad en Mestalla tras un final frenético

Luka Sucic adelantó al equipo vasco con un golazo en el minuto 26 que empató el canterano Aarón Mayol tras el descanso. Ya en el 75, Carlos Soler volvió a poner por delante a la Real Sociedad de penalti y Beitia marcó en propia puerta en el 84 para poner el 2-2. En el 91, Barrene marcó el gol definitivo y, acto seguido, Remiro hizo una gran parada a Aimar Blázquez para guardar el triunfo.

El Valencia regresaba a Mestalla después de dos jornadas lejos de su feudo en pleno proceso de reconstrucción tras la destitución de Carlos Corberán y, bajo la mirada desde el palco del nuevo director deportivo, Braulio Vázquez, el interino Óscar Sánchez repitió el once inicial que llevó al equipo a sumar su primera victoria del curso en Mendizorroza, dando, así, continuidad a la gran sorpresa del equipo: el joven Aarón Mayol.

Tras la revolución en los despachos, el ambiente en Mestalla se calmó y el equipo lo notó. El Valencia jugaba más suelto, aunque la primera oportunidad fue para el equipo donostiarra, que quería resarcirse de su derrota europea. Tras una falta lateral, la Real Sociedad estuvo cerca de adelantarse en el marcador con Beitia, pero Dimitrievski lo impidió con dos paradas al joven central.

Respondió de inmediato el Valencia con una gran acción individual de Danjuma desde la izquierda tras la que puso un centro al que no llegó por poco Javi Guerra, pero con el paso de los minutos los visitantes se apoderaban más y más del balón. El keniata Ochieng, que volvía a la titularidad tres partidos después, lo intentó con un disparo que fue desviado por el cuerpo de De Haas.

Después de unos intentos del Valencia por salir al contraataque, la Real Sociedad volvió a la carga y Sucic, que se topó con De Haas en la jugada anterior, esta vez no falló. El croata cedió el balón para Aramburu y centró para Ochieng, que dejó de tacón para Sucic, que mandó el balón a la escuadra con un zurdazo.

El Valencia trató de sacudirse de la presión donostiarra a través de Danjuma, que volvió a firmar otra gran jugada individual y puso otro centro que rechazó con problemas Jon Martín. La Real tuvo varias ocasiones para encarrilar el partido, pero Oyarzabal se topó con Dimitrievski y una ‘picadita’ Jon Martín se fue fuera por poco.

Tras el descanso, Sánchez sentó a Ugrinic para dar paso a Otorbi, otro de sus canteranos de confianza. El extremo fabricó la primera jugada de peligro tras un paso por vestuarios que le sentó bien al Valencia. El equipo blanquinegro salió con garra y, después de otras ocasiones perdonadas por la Real, Mayol puso el empate con un golazo en el 57.

Pero el equipo de Óscar Sánchez se sentía fuerte y quería más. El Valencia comenzó a asediar la meta de Remiro, a quien tuvo que ayudar Beitia para sacar bajo palos un disparo cruzado de Javi Guerra y después fue el meta el que reaccionó con una gran intervención a un potente disparo de Otorbi.

Cuando mejor estaba el Valencia, Carlos Soler convirtió un penalti de Javi Guerra sobre Yangel para volver a poner por delante a la Real Sociedad en el 75 mientras pedía perdón en su vuelta a Mestalla por primera vez desde que se marchara en 2022 al PSG.

Pese al gol, el Valencia no se vino abajo y buscó con insistencia otra vez el empate. Y lo hizo. Tras varios minutos de revisión, el tanto en propia meta de Beitia subió al marcador (m.84), pero Barrene marcó el 2-3 definitivo en el 91.

2 - Valencia: Dimitrievski; Maffeo, Pepelu, De Haas, Gayà (Jesús Vázquez, m.69); Ugrinic (Otorbi, m.46), Mayol, Guido (Elliott, m.69), Danjuma (Rioja, m.88); Guerra y Hugo Duro (Aimar, m.82).

3 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Beitia, Sergio Gómez (Aihen, m.69); Gorrotxategi (Herrera, m.69), Sucic (Zakharyan, m.87), Soler; Ochieng (Barrene, m.61), Oyarzabal (Oskarsson, m.61) y Guedes.

Goles: 0-1, m.26: Sucic. 1-1, m.57: Mayol. 1-2, m.75: Soler (p). 2-2, m.84: Beitia (pp). 2-3, m.91: Barrene.

Árbitro: José Luis Munuera (Comité andaluz). Amonestó a De Haas (m.10) y Gayà (m.12) por parte de los locales y a Sucic (m.54) y Oskarsson (m.90+6) por parte de los visitantes.

Incidencias: Partido correspondiente a la séptima jornada de Liga disputado en el Estadio de Mestalla ante 45.122 espectadores. Antes del partido, los jugadores del Valencia salieron al terreno de juego con camisetas como el lema “Todos somos caballas”, en apoyo a los ciudadanos y empresas de Ceuta. También se guardó un minuto de silencio en memoria de José Martí Penalba, abonado del Valencia durante más de 50 años.