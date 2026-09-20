3-1. Moleiro desarma al Levante y confirma la recuperación del Villarreal

El equipo castellonense fue superior a un Levante que plantó cara, pero al que condenaron sus errores en la salida de balón y su escasa producción ofensiva cuando las dudas comenzaron a asomar en el Villarreal.

El conjunto de Íñigo Pérez comenzó el partido con energía y vértigo. Ilias Akhomach se convirtió en el principal faro ofensivo con varias acciones de desequilibrio que no encontraron el remate acertado de Ayoze.

El Levante, pese al buen tono de su oponente, no renunció nunca a la pelea y planteó el partido con ambición, aunque con el paso de los minutos el Villarreal le fue empujando contra su área.

La mejor opción levantinista llegó en una acción personal de Thiago, cedido por el club 'groguet' al 'granota', pero su remate se estrelló contra el lateral de la red.

La producción ofensiva del Villarreal, con una participación cada vez más destacada de Moleiro, fue a más ante la imposibilidad del Levante de defenderse con la pelota o de tener capacidad de amenaza.

Un disparo desviado del canario y una asistencia tras un robo de balón a Ayoze, que no culminó el delantero, fueron el preludio del gol, firmado por ambos protagonistas.

Una conexión entre líneas de Moleiro con Ayoze permitió al delantero plantarse ante Ryan y batirle con un sutil toque.

El gol, como suele ser habitual este curso en La Cerámica, le sentó mal al Villarreal, ya que el Levante, que llevaba muchos minutos sin estirarse, volvió a equilibrar el marcador instantes después.

Un centro de Toljan desde el perfil derecho fue rematado de forma acrobática por Iván Romero a la red, a apenas dos minutos del descanso.

El Levante entró bien al partido en la segunda mitad, pero un error en la salida del balón le dio aire al Villarreal. El conjunto castellonense recuperó el balón para que Akhomach se inventara una asistencia de tacón que Moleiro convirtió en gol.

El Villarreal aprovechó el desconcierto del Levante para intentar ampliar su ventaja con un contragolpe que Buchanan finalizó con un disparo desviado.

Luís Castro intentó revitalizar a su equipo con los cambios. El conjunto valenciano dio un paso adelante ante un Villarreal impreciso que no fue capaz ni de defenderse con la pelota ni de contragolpear.

En los últimos minutos, el Levante rozó el empate con un disparo de Toljan que salió rozando un palo y un remate de Brugué que no encontró portería por poco.

El equipo de Castro, cada vez más volcado en el campo rival, perdonó y el Villarreal acabó por sentenciar tras un nuevo error en la salida del balón que de nuevo recogió Moleiro para asistir a Mikautadze, que firmó la sentencia con un remate por bajo ante Ryan.

3.- Villarreal: Gulácsi; Freeman, Pau Navarro (Mouriño, m. 79), Renato Veiga, Cardona; Buchanan (Pépé, m. 79), Saliba, Gueye (Maciá, m. 87), Moleiro; Ilias Akhomach (Gerard Moreno, m. 66) y Ayoze (Mikautadze, m. 66).

1.- Levante: Ryan; Toljan, Dela, Mandi (Ndukwe, m. 62), Manu Sánchez; Bardeli (Requena, m. 72), Oriol Rey (Ratkov, m. 83), Olasagasti; Brugué, Iván Romero (Musuayi, m. 62) y Thiago (Víctor García, m. 62).

Goles: 1-0, m. 40: Ayoze. 1-1, m. 42: Iván Romero. 2-1, m. 53: Moleiro. 3-1, m. 86: Mikautadze.

Árbitro: Mateo Busquets. Mostró tarjeta amarilla a Mandi (m. 12) y al entrenador Luís Castro por el Levante, y a Buchanan (m. 78) por el Villarreal.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la séptima jornada de la Liga EA Sports disputado en el Estadio de La Cerámica ante 18.671 espectadores.