3-1. Un gol de Veiga y el regreso de Samu protagonizan el clásico, que se llevó el Oporto

Do Dragão fue escenario de un clásico que comenzó intenso e igualado, tras lo cual fue el Benfica el que dio las primeras señales de gol, concretamente con un cabezazo del argentino Gianluca Prestianni que se fue por encima del larguero.

Tras un periodo de superioridad de las 'águilas', fue el turno de los 'dragones' de dirigirse hacia la portería contraria, y en el minuto 31 marcaron gracias a Veiga.

El gallego recibió un pase en largo de Pepê, controló el balón con un toque y lo envió al fondo de la red del portero Samuel Soares con otro.

Instantes después, las cosas se complicaron aún más para el Benfica, que se quedó con un jugador menos tras la expulsión del francés Clément Lenglet, después de que el excentral del FC Barcelona y del Atlético de Madrid viera su segunda tarjeta amarilla por golpear al ex del Sevilla André Silva en la cara.

A pesar de jugar con diez, el Benfica se mantuvo con vida en el encuentro y logró el empate en el 51 por medio del danés Alexander Bah, quien, frente al portero Diogo Costa, desvió de cabeza un centro en arco que salió de los pies de Prestianni.

Las esperanzas lisboetas se esfumaron solo tres minutos después, cuando un pase en profundidad del dominicano Pablo Rosario encontró en el área a Silva, quien se la pasó inmediatamente al también danés Victor Froholdt, que con un potente disparo volvió a poner al Oporto por delante en el marcador.

El Benfica empezó entonces a acusar la desventaja en el marcador y en el césped, y el campeón marcó el tercero, obra del surcoreano In-beom Hwang, quien, el día de su 30º cumpleaños, se estrenó como goleador con su nuevo equipo con un remate de primeras tras otra asistencia de Silva.

Y en el minuto 85, el público en Do Dragão se puso en pie para dar la bienvenida al regreso a los terrenos de juego de Samu Aghehowa, su máximo goleador en las últimas temporadas.

El internacional español, de 22 años, vuelve así, siete meses después, a vestir la camiseta blanquiazul tras haber sufrido un esguince en la rodilla derecha con lesión del ligamento cruzado anterior en un partido el 9 de febrero, lo que le hizo quedarse fuera del resto del curso y del Mundial de 2026.

Con esta victoria, el campeón Oporto se mantiene líder en solitario de la Liga Portugal con 21 puntos, cinco más que el Benfica y seis que el Sporting, que ocupan el segundo y tercer puesto respectivamente.