Camello supera a Hugo Sánchez, Guilherme y Julio Álvarez con su mejor arranque goleador

El delantero madrileño, de 25 años, está en su mejor momento profesional. Lleva siete goles en las siete primeras jornadas de Liga con tantos frente al Alavés, Real Madrid y Osasuna y dobletes con Racing de Santander y Barcelona.

Ese buen registro, que hasta el momento ningún futbolista había conseguido a estas alturas de campeonato, le permite superar en un tanto al venezolano Julio Álvarez, que anotó seis goles en la campaña 2002/2003.

Camello supera también con estos siete goles en las siete primeras jornadas de Liga a dos ilustres delanteros de la historia del Rayo como el mexicano Hugo Sánchez, que anotó cinco tantos en la temporada 1993/1994, los mismos que el brasileño Guilherme de Cassio en la 1996/1997.

El delantero rayista deja atrás de esta manera a nombres históricos del club y del fútbol español. Hugo Sánchez, uno de los grandes goleadores que vistieron la camiseta del Rayo, alcanzó cinco tantos en las siete primeras jornadas de la 1993-94. Tres años después, Guilherme igualó esa cifra durante la campaña 1996-97.

Camello, que finaliza contrato en 2027, lleva disputados 121 partidos en Primera con el Rayo en los que ha marcado 24 goles en la máxima categoría, igualando a Guilherme en la clasificación histórica. Por delante solo Álvaro García (32), Alberto Bueno (28) y Jon Pérez Bolo (25).