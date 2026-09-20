Christensen, baja las próximas semanas por una lesión en el recto anterior del cuádriceps

El futbolista danés no pudo terminar el encuentro ante el Sevilla (1-3) por dicha dolencia y este domingo ha sido sometido a las pruebas médicas que han confirmado el alcance de su lesión.

Christensen se lesionó en el minuto 58, en una acción con el sevillista Robbie Ure tras la que pidió la asistencia del médico del primer equipo azulgrana, que solicitó rápidamente la sustitución del futbolista.

En el comunicado, el Barcelona no detalla el tiempo de baja, si bien precisa que el zaguero se perderá "las próximas semanas" de competición y que la evolución de la lesión marcará su disponibilidad.

El internacional danés había pasado página en este inicio de curso de una lesión en la rodilla que la pasada temporada le impidió gozar de continuidad con el primer equipo azulgrana.