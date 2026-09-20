El error de Huijsen y problemas recurrentes en una nueva derrota en el Metropolitano

Volvía el Real Madrid a visitar al Atlético de Madrid tras un año de inestabilidad y crítica a los jugadores. Y salió en su once titular con los mismos centrocampistas y delanteros que cayeron 5-2 en 2025. Solo hubo tres cambios, tres fichajes en defensa.

Courtois (6): El portero belga evitó un resultado aún mayor en contra de su equipo. Tras una primera mitad sin casi trabajo, más allá de un centro-chut de Kang-in Lee, en la segunda encajó dos tantos y evitó uno. En el primero, el penalti de Alejandro Grimaldo, adivinó el lado pero no pudo llegar. En el segundo nada pudo hacer. Ya con 2-0, en el minuto 66 sacó una mano salvadora a un remate de cabeza del Cuti Romero.

Dumfries (5): Desesperado con sus compañeros cuando tenía el balón en los pies ante la presión del Atlético de Madrid. Alternativa por su estatura, 1.88 metros, en los balones largos del Real Madrid ante la falta de ideas con el balón sobre el césped. En defensa contuvo a un Baena que buscó carriles interiores.

Konate (3): Midió mal en el segundo gol del Atlético de Madrid. El balón se paseó por el área pequeña y le llegó a Jonathan David para rematar a placer. Fuerte en el juego aéreo, con superioridad ante el canadiense.

Huijsen (1): Falló en un momento que desequilibró el partido. Mal posicionado en un balón largo de David Hancko a Giuliano Simeone. Y el error fue doble. Cometió un penalti por agarrón que, al no tener intención de disputar el balón, fue sancionado con tarjeta roja para el central. Doble castigo, ya que Alejandro Grimaldo hizo el 1-0 desde los once metros en el minuto 53.

Cucurella (4): Duelo de altura con Kang-in Lee, el futbolista diferencial con el balón en los pies en el Atlético de Madrid, y con un Giuliano Simeone que le dejó atrás en una ocasión y fue para dar la asistencia del 2-0.

Tchouaméni (4): Segunda titularidad consecutiva de la temporada. Se incorporó más tarde a la dinámica de grupo tras forzar en el Mundial para llegar a semifinales y Mourinho apostó por él como acompañante de Fede Valverde en el doble pivote. La duda del once titular, resuelta a favor del francés. Sin embargo, su partido no le dio la razón. Sin imponerse en los duelos en un partido de poco fútbol madridista.

Valverde (3): El capitán del Real Madrid es un fijo como centrocampista. Alejado de un costado derecho lejos de su posición favorita. Sobre todo de lateral, pero también como extremo. Sin embargo, sigue acusando la falta de espacio para correr y la garantía de dejar la espalda cubierta que le daba la banda. En el derbi no aportó soluciones en el errático manejo de balón de su equipo.

Arda Güler (3): No impuso su fútbol. Alejado en el costado derecho, sin continuidad ni pudo enganchar con Kylian Mbappé para generar peligro. Un disparo suyo, lejano, que detuvo Jan Oblak fue el primer tiro a puerta del Real Madrid, en el minuto 40. Con la expulsión de Huijsen fue sustituido para recomponer el equipo.

Bellingham (6): Cinco recuperaciones de balón en la primera media hora de partido. Las dos primeras, en tres minutos. Pura intensidad. También enfado. Con su propio banquillo por la inconsistencia en el juego y con el árbitro Miguel Ángel Ortiz después de que le mostrase una amarilla a él en lugar de a ‘Cuti’ Romero en un balón dividido. Ambos ya se encararon en las semifinales del Mundial. Bellingham recibió un pisotón en la rodilla y se marchó cojeando al descanso. Tras el paso por los vestuarios mantuvo la desesperación con el juego de su equipo. Fruto de esta, vio tarjeta amarilla en el minuto 78 en una entrada a destiempo.

Vinícius (2): No está en forma y lo volvió a demostrar. Lo sabe él y su entrenador, Jose Mourinho, pero insiste en darle continuidad de inicio para que recupere su mejor estado de forma, ya lejano. Un disparo desviado, un mal pase que frustró un contragolpe y un intento de regate que acabó en falta. Acciones que pusieron de relieve el momento que atraviesa el ‘7’ del Real Madrid.

Mbappé (3): Desaparecido. En su campaña para ganar el Balón de Oro, el derbi, un partido grande, le restó puntos. Se marchó sin disparar a puerta y con solo un remate, sin importancia. Dos pérdidas en construcción de balón en los primeros 20 minutos y solo un destello en una arrancada tras un robo en el 35. El paso del partido no le hizo encontrar su fútbol, ni rebelión de líder tras la expulsión de Huijsen y el 2-0 en contra.

Rüdiger (7): Sacó bajo palos un gol de Julián Álvarez en el minuto 66. Cuello duro y un despeje de valor gol, como el que marcó ya en el 89 para recortar distancias en un marcador que, sin embargo, no se movió más.

Diomande (4): Sin los galones de Vinícius, el marfileño hubiera tenido opciones de ser titular. No fue así, salió al terreno de juego ya con el Real Madrid jugando con uno menos y tuvo en sus botas la opción de recortar distancias, sin embargo, en un remate tras una carrera al espacio, el balón le salió centrado con un Oblak a media salida.

Camavinga (5): Su mejor acción en los 20 minutos que disputó, un robo de balón yendo al suelo en la frontal del área cortó una jugada de peligro del Atlético de Madrid.

Bernardo Silva (5): Salió en el minuto 82 y siete después sirvió un buen balón a Rüdiger para que recortase distancias en el marcador en una jugada a balón parado.