Gallardo mantiene base mundialista en su primera lista con Ecuador, con bajas por lesión

Como ya había anticipado el argentino, la lista tiene como base a muchos de los futbolistas que disputaron el último Mundial, a excepción de aquellos que ya se hayan retirado de la selección, como Enner Valencia, o que estén lesionados, como Moisés Caicedo, Piero Hincapié y Joel Ordóñez.

Entre las novedades también está la inclusión de Juan Riquelme Angulo, de 18 años, que recientemente dejó el Independiente del Valle para fichar por el Sunderland inglés.

Además, en la lista no está Kendry Páez, un jugador que Gallardo apostó por llevar a River Plate y que en la selección ha ido de más a menos con episodios de cuestionados comportamientos fuera de la cancha.

También convocó al defensa juvenil Deinner Ordóñez como sparring.

'El Muñeco' debutará el próximo 24 de septiembre contra Corea del Sur y posteriormente La Tri jugará otros dos partidos: contra Japón el 1 de octubre y Nueva Zelanda o Panamá, el 5 de octubre.

Los amistosos se disputarán con miras a las eliminatorias sudamericanas del Mundial 2030.

Porteros: Hernán Galíndez (Huracán-ARG), Gonzalo Valle (Liga Deportiva Universitaria), Moisés Ramírez (Kifisia-GRE)

Defensas: Ángelo Preciado (Atlético Mineiro-BRA), Félix Torres (Inter de Porto Alegre-BRA), Fricio Caicedo (Inter Miami-USA), Jackson Porozo (Tijuana-MEX), José Hurtado (Bragantino-BRA), Leonardo Realpe (Famalicao-POR), Pervis Estupiñán (AC Milan-ITA) Willian Pacho (PSG-FRA).

Volantes: Alan Franco (Atlético Mineiro-BRA), Alan Minda (Atlético Mineiro-BRA), Anthony Valencia (Flamengo-BRA), Denil Castillo (Midtjylland-DEN), Gonzalo Plata (Flamengo-BRA), Jeremy Sarmiento (Middlesbrough-ING), John Mercado (Sparta Praga-CZE), John Yeboah (Venezia-ITA), Jordy Alcívar (Independiente del Valle), Keny Arroyo (Cruzeiro-BRA), Nilson Angulo (Sunderland-ING), Pedro Vite (Pumas UNAM-MÉX)

Delanteros: Jordy Caicedo (Huracán-ARG), Juan Riquelme Angulo (Sunderland-ING), Kevin Rodríguez (Union Saint-Gilloise-BEL) EFE